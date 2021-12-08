Австралія приєдналася до дипломатичного бойкоту США зимових Олімпійських ігор у Пекіні

Прем’єр-міністр Австралії Скотт Моррісон заявив, що його країні приєдналася до Сполучених Штатів у дипломатичному бойкоті майбутніх зимових Олімпійських та Паралімпійських ігор 2022 року в Пекіні.

Моррісон заявив журналістам 8 грудня, що китайський уряд не вирішив кількох питань, які загострили відносини з Австралією, включаючи порушення прав людини в регіоні Сіньцзян.

Тому не дивно, що офіційні особи уряду Австралії не поїдуть до Китаю на ці ігри. Проте австралійські спортсмени поїдуть», – сказав Моррісон.

Посольство Китаю в Австралії відреагувало на цей крок, заявивши, що «рішення Австралії не відправляти офіційних осіб на зимові Олімпійські ігри в Пекіні суперечить її публічним заявам про так звані сподівання на покращення китайсько-австралійських відносин».

Австралія заявила про своє рішення наступного дня після того, як Сполучені Штати вирішили, що не надсилатимуть офіційних осіб на ігри.

Прессекретар Білого дому Джен Псакі вказала на «тривальний геноцид і злочини проти людяності в Сіньцзяні та інші порушення прав людини» як підставу для такого рішення. Псакі додала, що олімпійська збірна США користується «повною підтримкою» адміністрації президента та не постраждає від дипломатичного бойкоту.

У відповідь офіційний представник Міністерства закордонних справ Китаю Чжао Ліцзянь звинуватив Сполучені Штати у порушенні духу Олімпійських ігор та спробі завадити проведенню престижного спортивного заходу «з ідеологічних забобонів, заснованих на брехні та чутках». Чжао пообіцяв, що Китай відповість «рішучими контрзаходами».

Сполучені Штати заявляють, що Китай здійснює геноцид проти уйгурів та інших переважно мусульманських меншин у регіоні Сіньцзян, 2 мільйони людей перебувають у таборах для затриманих. Правозахисні групи задокументували протиправну політику Китаю, включаючи репресії за релігійною ознакою, тортури та примусову стерилізацію у таборах.

Пекін заперечує репресії проти уйгурів, заявляючи, що людей поміщають у центри перевиховання для боротьби з екстремізмом.

Китай раніше заявив, що планує обмежити присутність глядачів на Олімпійських іграх через суворі протоколи COVID-19. Олімпійські ігри у Пекіні розпочнуться 4 лютого.