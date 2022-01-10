Китай запроваджує обмеження і масове тестування у Тяньцзіні через спалах COVID-19

У китайському Тяньцзіні масово тестують 14 мільйонів жителів і посилюють контроль після того, як у цьому портовому місті вперше в країні повідомили про поширення штаму коронавірусу «омікрон».

Щоб запобігти поширенню вірусу, залишити місто буде дозволено лише тим жителям, які мають негативний тест на COVID-19, отриманий протягом 48 годин.

10 січня Національна комісія з охорони здоров’я заявила, що в місті повідомили про 21 випадок зараження. Чиновники заявили, що вірус циркулює, тому кількість випадків може зрости.

Пекін розташований за 115 кілометрів на північний захід від Тяньцзіня. Багато людей подорожують автомобілем або швидкісним залізничним сполученням між містами.

Китай хоче мати нульову передачу COVID-19 напередодні зимових Олімпійських ігор у Пекіні, які розпочнуться 4 лютого. Політика нульової толерантності призвела до того, що влада закриває кордони, закриває цілі міста, масово тестує і запроваджує інші обмеження. Така політика була значною мірою успішною у запобіганні великих і тривалих спалахів.

По всьому світу десятки країн повідомляють про рекордні випадки зараження через швидко поширюваний штам «омікрон».

Новий штам, який, як вважають, має менш тяжкий перебіг, підняв питання про те, чи зможе Китай ізолювати своє населення за допомогою жорстких заходів. Хоча 86 відсотків китайців повністю вакциновані, широко використовувані вакцини Sinopharm і Sinovac демонструють знижену ефективність проти «омікрону».