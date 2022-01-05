США та інші країни заявляють, що поширення «омікрону» прискорюється

Число інфікувань коронавірусною інфекцією нового типу COVID-19, зареєстрованих у Сполучених Штатах, стрімко зростає, і на варіант «омікрон» тепер припадають майже всі нові випадки в країні, що спонукало губернатора одного зі штатів оголосити надзвичайний стан, а іншого попередити, що лікарні будуть переповнені.

За даними університету Джонса Гопкінса, число нових випадків за останню добу сягнуло понад 480 тисяч, а рівень позитивних результатів становить 23% від усіх протестованих.

Інші країни, включно з Японією, Індією, Австралією та Німеччиною, також повідомили про зростання кількості нових щоденних випадків, оскільки поширення дуже заразного варіанту «омікрон» не виявляло ознак уповільнення.

Президент США Джо Байден закликав американців бути стурбованими, але не наляканими, заявивши, що вакцини, ревакцинації та терапевтичні препарати зменшили небезпеку для більшості людей, які повністю вакциновані. Дані щодо варіанту «омікрон» свідчать, що, хоча він і краще ухиляється від вакцин, але викликає м’якші симптоми у вакцинованих людей і менше смертей порівняно з попередніми штамами. Але кілька штатів застерігають своїх громадян готуватися до тяжкого періоду. Надзвичайний стан був оголошений у Меріленді, де губернатор заявив, що наступні чотири-шість тижнів «будуть найскладнішим часом за всю пандемію».