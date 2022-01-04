У Конгресі США зареєстрували рекордне число заражень COVID-19

У 13% співробітників, які пройшли тестування в медичному центрі Конгресу США впродовж останнього тижня, було виявлено COVID-19. Раніше середній рівень заражень становив один відсоток, ідеться у листі лікаря Конгресу, надісланому законодавцям.

За оцінкою доктора Браяна Мойнігена, кількасот співробітників Конгресу інфіковані. Він закликає керівництво американського парламенту за можливості організувати роботу у віртуальному форматі, називаючи «безпрецедентним» рівень заражень. Майже дві третини нових випадків заражень повʼязані зі штамом «омікрон». У медичному центрі Конгресу тестують законодавців, співробітників їхнього апарату та акредитованих журналістів.

Упродовж останніх днів кілька відомих законодавців, зокрема, сенаторка з Демократичної партії Елізабет Воррен, оголосили, що у них виявлено COVID-19. У листі доктора Мойнігена йдеться, що у заражених, які пройшли вакцинацію, хвороба минає у легкій формі. Не було жодного випадку госпіталізації чи смерті.

У приміщенні Конгресу немає єдиних правил носіння масок. У Палаті представників вони є обовʼязковими. За появу без маски у залі засідань законодавця можуть оштрафувати на 2500 доларів. У приміщенні Сенату маски необовʼязкові. Поки що серед оштрафованих за відмову носити маски є лише законодавці-республіканці.