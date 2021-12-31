COVID-19: літнім людям за вакцинацію у Словаччині обіцяють по 300 євро

Для охоплення вакцинацією проти COVID-19 якомога більшої кількості громадян віком від 60 років і старших Міністерство фінансів Словаччини передбачило особливі пільги.

Зокрема, фінансову нагороду у 300 євро отримують вакциновані громадяни або ті, що зареєструються на вакцинацію до 15 березня 2022 року.

Матеріальна підтримка стосується винятково громадян, які проживають постійно у Словаччині, чи з правом довготривалого перебування в країні, і до 15 січня були вакциновані першою, другою чи третьою дозою вакцини проти COVID-19.

Словацький Мінфін посередництвом пошти доставляє чеки на 300 євро громадянам на адресу, яку вони вказують на місці проведення вакцинації.

Наразі у Словаччині першу вакцину отримали понад 2,4 млн громадян, повністю вакцинованими є більш ніж 2,5 мільйони людей.