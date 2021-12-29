Проблеми вакцинації, «Омікрон» та пігулки від COVID-19. Як світ переживав пандемію коронавірусу у 2021 році

Наприкінці 2020 року весь світ святкував появу вакцини від коронавірусу, і була надія, що цей рік зможе стане останнім у боротьбі із пандемією. Однак чи так сталося насправді? Різдвяні ярмарки в деяких країнах Європи з обмеженнями чи зачинені взагалі, а світом шириться новий штам «ковіду», який є більш заразним та легше обходить захист вакцини. Лікарі радять робити бустерну дозу, а деякі імунологи взагалі кажуть про щорічну вакцинацію. Фармацевтичні ж компанії зробили ще один крок у боротьбі з вірусом і змогли винайти пігулки, які нібито зменшують ризик смертності та госпіталізації. Чи зможуть вони стати панацеєю? Давайте розберемося, чому 2021 рік так і не зміг стати роком перемоги над «COVID-19» та чи слід чекати повернення до нормального життя у прийдешньому 2022 році.

Вакцинація

90-річна Маргарет Кінан з Великої Британії була першою людиною в світі, хто отримала щеплення від коронавірусу. Наприкінці минулого року кадри з нею облетіли увесь світ й з’явилася надія, що 2021 зможе стати переможним у боротьбі з COVID-19.

Розробка вакцини була дивовижною. Ми ніколи раніше не бачили такого

«Розробка вакцини була дивовижною. Виробити таку високу ефективність менш ніж за 12 місяців. Ми ніколи раніше не бачили такого. Але багато людей все ще чекають. І саме через це тому коронавірус все ще шириться світом», – розповідає директор американського Інституту охорони здоров’я Франціс Колінз.

В Європі домовляються поступово розподілити вакцину між всіма країнами, однак цей план працює не дуже вдало. В той час, коли одні країни, зокрема Чехія, кілька місяців не може домовитися про постачання достатньої кількості вакцин, до прикладу Ізраїль домовляється із виробником напряму і одним із перших швидко та успішно проводить вакцинацію.

За океаном новий президент США Джо Байден обіцяє протягом перших ста днів свого президенства щепити 70 відсотків населення.

В інших країнах темпи вакцинації повільніші. Навіть люди з груп ризику, серед яких старші за 60 років, не отримують її вчасно.

Задніх пасли країни східної Європи – Хорватія, Чехія, Болгарія, Румунія. Лише ближче до середини літа 2021 року цим країнами вдалося перетнути позначку у 50 відсотків вакцинованого населення. Україна ж не пройшла цей рубіж й до нині.

«Кожна країна має відмінні стартові позиції для початку компанії вакцинації. Україна має небагато слабші стартові позиції ніж, на приклад, Німеччина, або Данія, або Норвегія, або Ізраїль по тій простій причині, що першочергово до вакцинації мають бути готові медичні працівники», – розповів Радіо Свобода лікар-імунолог Федір Лапій.

Антивакцинальний рух

Сповільнювали темпи так звані «антивакцинальні» рухи. Люди, які з тих чи інших причин не бажали вакцинуватися, а урядові обмеження сприймали як порушення прав людей. «Я жива людина, і я хочу обирати те, що відбувається з моїм тілом», – розповів один із учасників акції протесту в Брюсселі.

Якщо медикам довіряють, довіряють уряду, якщо уряд не корумпований, то люди більше будуть довіряти цим рекомендаціями і виконувати обмеження

«Якщо медикам довіряють, довіряють уряду, якщо уряд не корумпований, то люди більше будуть довіряти цим рекомендаціями і виконувати обмеження. Водночас із цим, є певні релігійні переконання.

А потім, культурне середовище. Якщо твій сусід вакцинований, твій родич вакцинований, твій лікар вакцинований, твої друзі на роботі вакциновані. І ти бачиш, що у них не з’являються роги, у них не з’являються копита, ти теж перестаєш панічно боятися щеплюватися», – розповідає Федір Лапій.

Деякі країни пропонують платити гроші за щеплення, зокрема в США та Україні. Деякі країни, де ситуація зі коронавірусом виходить з-під контролю, запроваджують локдаун для невакцинованих.

Під забороною відвідування публічних місць: ресторанів, театрів, спортивних залів без сертифіката щеплення чи довідки про хворобу на «ковід». Уряди декількох країн йдуть ще далі і оголошують про обов’язкову вакцинацію.

«Ми плануємо зробити щеплення обов'язковими з 1 лютого 2022 року. Я думаю і ми всі з цим згодні – це єдиний спосіб раз і назавжди розірвати це коло хвиль пандемії та введення локдаунів. Ми не хочемо ні п'яту, ні шосту, ні сьому хвилю», – розповів під час оголошення локдауну ексканцлер Австрії Александер Шалленберг.

На думку Федора Лапія цей метод може спрацювати. Щоправда, на думку імунолога, вакцинація навряд чи дозволить створити так званий колективний імунітет, аби повністю виключити циркуляцію вірусу в тій чи іншій країні.

Однак, що вона певно зможе зробити – розвантажити медичну систему.

Країни, які мають високий рівні охоплення, вже мають знижену кількість госпіталізацій

«Ми з COVID-19 ще будемо якийсь час жити. Але! Країни, які мають високий рівні охоплення, вони вже мають знижену кількість госпіталізацій. Тобто лікарні не переповнені. І це, знову ж таки, дозволяє іншим отримувати медичну допомогу з приводу інших патологій».

Так, приміром, у Чехії під час осінньої четвертої хвилі коронавірусу, коли країна била рекорди із нових випадків на день, лікарні витримували навантаження. І це при тому, що показник вакцинації тут нижчий ніж в середньому по Європі – майже 60 % населення.

«Омікрон»

Кінець 2021 року приніс ще один варіант коронавірусу. Його назвали 15 літерою грецької абетки – «Омікрон». Вперше ВООЗ повідомила про новий варіант наприкінці листопаду, зразки надійшли з республіки Ботсвана, що в Південній Африці.

На думку імунологів новий штам міг з’явитися внаслідок мутації «ковіду» у людей з хронічними хворобами, які ослаблюють імунітет, до прикладу, СНІД. Інша думка, що «Омікрон» це вибірка мутацій всіх попередніх штамів.

Небезпечність цього варіанту досі досліджується, однак вже відомо, що він може бути більш заразним та мати здатність уникати імунної відповіді організму.

Простими словами: «Омікрон» здатен обійти захист вакцини чи антитіл, які з’явились у людини внаслідок хвороби.

«На разі ми маємо занепокоєння щодо «Омікрону», але я поки що не зустрічав даних про його високу летальність. Ми бачимо просто, що він починає витісняти «Дельта» варіант і є тенденція до того, що він стане домінуючим», – розповідає Федір Лапій.

Рятівні пігулки?

2021 рік приніс ще однин прогрес у лікуванні «ковіду». Одразу кілька компаній заявили про успішне випробування пігулок від коронавірусу. «Pfizer» заявляє про 89% зниження ризику смертності та госпіталізації серед літніх людей.

У листопаді Велика Британія вже схвалила та замовила 250 тисяч доз цих пігулок та ще майже півмільйона доз від компанії «Merck». Слідом партію цих пігулок замовила Чехія та ще кілька країн ЄС.

Герої року

Героями ж року версією американського видання «Time» стали вчені, які були одними з тих, хто винайшов вакцину проти коронавірусу.

Кіззмекія Коберт, Барні Грем, Каталін Каріко та Дрю Вайсман – четверо науковців, які були одними з тих, хто винайшов вакцину від «COVID-19».

Видання «Time» назвало дослідження вчених проривом у боротьбі з пандемією.

І попри не надто швидкі темпи вакцинації в деяких регіонах світу, 2021-й все ж зміг повернути відчуття надії.

Країни відкрили свої кордони для туристів. У небо знову здійнялися тисячі літаків. Вболівальники повернулися на стадіони, зокрема на відкладеному футбольному Євро-2020.

Різдво та Новий рік у деяких країнах пройдуть без святкових ярмарків та гучних святкувань на центральних площах.

Однак науковці та медики все ж дають нам надію на повернення до нормального життя у 2022 році за умов прискорення вакцинації у світі.