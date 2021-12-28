США вдвічі скорочують час ізоляції для людей, які хворіють на COVID-19 безсимптомно

Сполучені Штати вдвічі скоротили рекомендований час ізоляції для людей з безсимптомним перебігом коронавірусної інфекції нового типу COVID-19. 27 грудня Центри контролю та профілактики захворювань США (CDC) заявили, що після п’ятиденного періоду ізоляції слід ще щонайменше пʼять днів носити маску в оточенні інших людей.

Нові рекомендації не є обов’язковими, але їх зазвичай дотримуються американські підприємства та політики.

Зміна відбувається через те, що сплеск інфекцій COVID-19, викликаний варіантом «омікрон», спричинив брак робочої сили та збоїв у роботі авіакомпаній та інших служб. Нові рекомендації дають більшій кількості людей можливість швидше повернутися до роботи.

«Ці оновлення гарантують, що люди можуть безпечно продовжувати своє повсякденне життя», – сказала директорка CDC Рошель Валенскі.

У CDC уточнюють, що ця зміна «вмотивована наукою», оскільки більшість випадків передачі COVID-19 відбувається за 1–2 дні до появи симптомів і через 2–3 дні після.

CDC також вказує, що, попри нижчу ефективність проти штаму «омікрон», вакцини проти COVID-19, як і раніше, зменшують ризик важких захворювань, госпіталізації або смерті.

«Омікрон» є домінантним штамом у Сполучених Штатах, де кількість випадків захворювання подвоїлася за останні два тижні.