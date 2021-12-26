У Франції кількість заражень коронавірусом перевищала 100 тисяч. Про це свідчать дані французького агентства охорони здоров’я, повідомляє агентство AFP.

Французька система охорони здоров’я зареєструвала 104 611 випадків протягом доби у суботу. Для Франції – це вже третя доба, коли фіксуються рекордні показники кількості випадків коронавірусу.

Президент Франції Еммануель Макрон та ключові члени його уряду на відео-конференції обговорять нові заходи безпеки від коронавірусу з урахуванням останніх даних агентства охорони здоров’я країни.

Французька влада стурбована швидким поширенням штаму коронавірусу «Омікрон». У Франції рекомендували дорослим отримати ревакцинацію через три місяці після первинної вакцинації. Тепер уряд намагається зробити медичну перепустку про вакцинацію дійсною лише за умови, що люди отримали третю дозу вакцини.

Останні статистичні дані демонструють різке зростання заражень з початку місяця у Франції. 4 грудня 2021 року їхня кількість перевищила 50 тисяч, а потім неухильно зростала.

В Україні за добу 25 грудня зафіксували 2 810 нових підтверджених випадків коронавірусної хвороби COVID-19, зокрема, захворіли 240 дітей і 30 медпрацівників, повідомило Міністерство охорони здоров’я.