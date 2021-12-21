Коронавірус: шість областей переходять у «жовту» зону – МОЗ

У шести областях України запроваджують жовтий рівень епідеміологічної небезпеки, повідомляє Міністерство охорони здоров’я 21 грудня.

Таке рішення ухвалила Державна комісія з питань техногенно-екологічної безпеки та надзвичайних ситуацій щодо Житомирської, Київської, Миколаївської, Сумської, Черкаської та Чернігівської областей.

Читайте також: МОЗ: перший в Україні пацієнт з «омікроном» був вакцинований, його ПЛР-тест – негативний

«Переведення регіонів на жовтий рівень стало можливим завдяки стабілізації ситуації із захворюваністю. Зокрема, жоден із індикаторів, за яким визначаються рівні епідемічної небезпеки у вказаних областях не перевищений», – пояснюють рішення в МОЗ.

Червоний рівень епідеміологічної небезпеки продовжує діяти у Волинській та Закарпатській областях.

Жовтий рівень передбачає заборони на:

відвідування закладів освіти, якщо на самоізоляції перебуває більше ніж 50% учнів та викладачів

роботу освітніх закладів, в яких вакциновано менше 100% персоналу

масові заходи

роботу кінотеатрів, театрів, інших закладів культури

роботу ресторанів та кафе, окрім роботи на винос та доставки

роботу спортзалів і басейнів

діяльність готелів, санаторних, соціальних закладів

міжобласні та міжнародні перевезення

При цьому обмеження, передбачені жовтим рівнем, не будуть діяти, якщо всі працівники та відвідувачі мають «жовтий» чи «зелений» ковід-сертифікати, підтвердження вакцинації чи одужання від COVID-19 або негативні тести на коронавірус.

Читайте також: Понад 13 млн людей повністю щеплені від COVID-19 в Україні – МОЗ

«Тобто для роботи та відвідування закладів на жовтому рівні достатньо отримати хоча б одне щеплення та мати хоча б «жовтий» внутрішній COVID-сертифікат або тимчасово довідку 063-О, видану лікарем, який проводив щеплення», – зазначають у міністерстві.

При цьому МОЗ звертає увагу, що наразі «жовтий» сертифікат, який свідчить про отримання однієї дози вакцини, діє 30 днів, а не 120, як було раніше.

В Україні за добу 20 грудня виявили 6 029 нових підтверджених випадків коронавірусної хвороби COVID-19.