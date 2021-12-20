Зустріч Всесвітнього економічного форуму в Давосі відклали через «омікрон»

Заплановану особисту зустріч Всесвітнього економічного форуму на швейцарському гірському курорті Давос відклали через зростання випадків омікронного варіанту COVID-19, повідомили організатори події.

Це рішення пояснили поширенням варіанту коронавірусу «омікрон».

«Щорічна зустріч мала відбутися в «Давос-Клостерс», Швейцарія, з 17 по 21 січня 2022 року. Тепер вона запланована на початок літа», – йдеться в заяві організаторів, опублікованій 20 грудня.

Читайте також: Уряд Нідерландів оголосив суворий локдаун на свята

Натомість, повідомляють у Всесвітньому економічному форумі, учасники долучаться до низки сесій під назвою «Стан світу», який збере світових лідерів онлайн, аби обговорити найбільші глобальні виклики.

«Попри суворі медичні протоколи зустрічі, передача «омікрону» та його вплив на подорожі та мобільність зробили відтермінування необхідним», – заявляють організатори.

Остання особиста зустріч Давоського форуму відбулася в січні 2020 року, саме перед спалахом коронавірусу в Західній Європі. Цьогорічний з’їзд у січні також пройшов онлайн через пандемію COVID-19.