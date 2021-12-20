«Якщо ви хочете оптимального захисту, отримайте бустерне щеплення» – медичний радник президента США про запобігання «Омікрону»

На CША очікують «декілька важких тижнів» через стрімке поширення ковідного штаму «Омікрон», заявив д-р Френсіс Коллінз, директор Національних інститутів здоров'я США. Коллінз виступив на шоу «Fox News Sunday».

Френсіс Коллінз заявив, що він «дуже розчарований», тим, що 50 мільйонів американців, які мать право на вакцинацію, ще її не отримали. ​

Д-р Ентоні Фаучі, головнй інфекціоніст країни і головний радник президента Джо Байдена з медичних питань, у виступі на CNN закликав американців вакцинуватись а також носити маски: «Якщо ви хочете оптимального захисту, отримайте додаткове щеплення».

Фаучі додав, що швидке зростання випадків коронавірусу може спричинити нестачу лікарняних місць в деяких регіонах країни.

У вівторок Байден планує оголосити план урядових заходів на випадок різкого зростання кількості заражень, повідомляє «Голос Америки».

Через зростання випадків у США, деякі університети перейшли, або планують перейти на дистанційне навчання, включаючи Гарвард, який оголосив про дистанційне навчання щонайменше на перші три тижні січня.

В Європі зростання кількості випадків змусило уряди звернутись до обмежень, подібних до тих, які вводились у перші тижні 2020 року.

«Нідерланди знову закриваються», – заявив прем'єр-міністр Марк Рютте в п'ятницю. З суботи в країні ввели заборону на роботу крамниць, крім продажу життєво важливих товарів, кількість гостей не може бути більше ніж дві особи в одному домогосподарстві і чотири особи на свята.

Школи закриваються до 9 січня.

Німеччина оголосила Британію регіоном, що викликає занепокоєння, через зростання випадків заражень на «Омікрон».

Науковці попереджають, що британський уряд мусить робити більше, щоб запобігти госпіталізаціям.

Через новий штам, кількість заражень в Британії наближається до пікових значень початку 2021 року.