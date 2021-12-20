В Україні виявили 2 536 нових випадків COVID-19 – МОЗ

В Україні за добу 19 грудня зафіксували 2 536 нових підтверджених випадків коронавірусної хвороби COVID-19, зокрема, захворіли 250 дітей і 26 медпрацівників, повідомило Міністерство охорони здоров’я.

За цими даними, минулої доби шпиталізували 1 241 людину, 6 690 – одужали, 157 людей померли.

Найбільше нових випадків виявили у Києві – 497.

Протягом 19 грудня провели майже 27 тисяч тестувань.

За весь час пандемії в Україні, за даними МОЗ, на COVID-19 захворіли понад 3,6 мільйона людей, 93 262 – померли.