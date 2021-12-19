Мінцифра: понад 3 млн українців успішно скористалися послугою єПідтримка

Понад три мільйони українців вже успішно скористалися послугою «єПідтримка», заявив міністр цифрової трансформації Михайло Федоров.

«Більшість із них уже отримали гроші (Монобанк, Альфа-банк та А-банк почали платити раніше), клієнти інших банків, які приєдналися до проєкту, отримають протягом 10 днів», – написав Федоров у своєму телеграм-каналі.

За його словами, найбільше грошей українці витратили на книжки, кінотеатри (показник практично такий самий, як і у книжок), залізничний транспорт.

«Нагадаю, що попередньо проєкт розрахований на один рік, тому всі точно встигнуть», – написав міністр.

19 грудня офіційно стартував проєкт «єПідтримка» для отримання однієї тисячі гривень за вакцинацію від COVID-19.

В Україні повний курс вакцинації проти COVID-19 пройшли вже більше ніж 12,9 мільйона людей.

Прем’єр-міністр Денис Шмигаль повідомляв, що перший етап програми з виплат за вакцинацію буде реалізовуватися з 19 по 29 грудня.

Президент України Володимир Зеленський 8 грудня підписав закон про виділення з держбюджету восьми мільярдів гривень на виплату однієї тисячі гривень вакцинованим за програмою «є-Підтримка».

Минулого тижня у застосунку «Дія» запрацювала функція запису на пілотну версію проєкту «єПідтримка» з виплат за вакцинацію.