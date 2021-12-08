Зеленський підписав закон про «тисячу гривень за вакцинацію»

Президент України Володимир Зеленський підписав закон про виділення з держбюджету восьми мільярдів гривень на виплату однієї тисячі гривень вакцинованим за програмою «е-Підтримка». Відповідна позначка з’явилася на картці законопроекту №6297 на сайті Верховної Ради.

Закон передбачає, зокрема, виділення 8 млрд грн Міністерству економіки. Ще додаткові 2,2 млрд грн передбачені на боротьбу з COVID-19.

Документ визначає, що додаткові доходи на ці цілі буде забезпечено за рахунок перевиконання плану імпортного ПДВ.

15 листопада президент України Володимир Зеленський заявив, що кожен українець, який пройшов повний курс вакцинації від COVID-19, зможе отримати одну тисячу гривень на спорт, подорожі та відвідування культурних закладів. Пізніше до цього списку додали книжки.

Повністю вакциновані двома дозами нині є 11,4 млн українців.