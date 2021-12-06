Виплата тисячі гривень за вакцинацію: у МОЗ попередили про шахрайську схему

Міністерство охорони здоров’я повідомляє, що не розсилає повідомлення щодо виплати однієї тисячі гривень щепленим громадянам і закликає остерігатися шахраїв.

«У мережі поширюються неправдиві повідомлення нібито від імені Міністерства охорони здоров’я, в яких пропонують користувачам надати контактні дані для виплати 1 тисячі гривень особам, які завершили повний курс щеплення від COVID-19. У цих повідомленнях шахраї просять надіслати номери карток й інші персональні дані, які нібито необхідні для виплати коштів на банківські рахунки», – йдеться в повідомленні.

За даними МОЗ, такі звістки надходять користувачам у месенджерах, через звичайні смс-повідомлення, а також зустрічаються у соціальних мережах і рекламних банерах.

«Міністерство не має жодного відношення до цих повідомлень! МОЗ застерігає: не довіряйте подібним шахрайським методам виманювання грошей і персональних даних. Шахраї можуть скористатися вашими даними для зняття коштів із карток. Небезпечно повідомляти будь-яку інформацію про свої банківські картки, зокрема про строк дії та CVV», – наголосили у МОЗ.

Програма з виплати тисячі гривень повністю вакцинованим громадянам, анонсована президентом Володимиром Зеленським, має запрацювати 19 грудня і триватиме 12 місяців. У рамках програми повністю щеплені від COVID-19 українці зможуть отримати 1 000 грн на віртуальні картки через сервіс «Дія». Також розробляється механізм отримання коштів для тих громадян, хто цим сервісом не користується.

Передбачено, що за ці кошти можна буде придбати абонемент у спортзал чи фітнес-клуб, відвідати кінотеатр, театр, музей, концерт або купити квитки на внутрішні авіа- та залізничні рейси, а також придбати книжки.