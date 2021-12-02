Тисяча за вакцинацію: Кабмін пропонує виділити з бюджету до 8 мільярдів гривень – Шмигаль

Кабінет міністрів запропонує збільшити суму, яку виділять із бюджету на виплати за вакцинацію. Про це заявив 2 грудня на засіданні уряду прем’єр-міністр Денис Шмигаль.

Голова уряду наголосив, що вакцинація «залишається національним пріоритетом».

«Оскільки очікуємо збільшення звернень, прийнято рішення збільшити суму, яка буде спрямована на виплати вакцинованим українцям вже цього року, до 8 мільярдів гривень. Найближчим часом Верховна Рада має розглянути це питання», – сказав він.

Шмигаль додав, що програма із заохочувальних виплат буде впроваджуватися в декілька етапів. На першому з них отримання коштів відбуватиметься через застосунок «Дія».

«Це найшвидший і найпростіший спосіб, фактично 100 офлайн-пунктів підтримки «Дії» надаватимуть практичну допомогу по всій країні. Ціль програми – підтримати бізнес, який постраждав внаслідок пандемії, та простимулювати вакцинацію в державі», – зазначив прем’єр-міністр.

Президент Володимир Зеленський 15 листопада у відеозверненні заявив, що українці, які пройшли повний курс вакцинації від COVID-19, отримають по одній тисячі гривень через додаток «Дія».​ Він додав, що оскільки смартфони і відповідно застосунок «Дія» є не у кожного, особливо в літніх людей, то держава забезпечить альтернативну можливість отримати гроші.