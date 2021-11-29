Майже 87% освітян повністю щеплені від COVID-19 – МОН

Станом на 29 листопада повний цикл щеплень від COVID-19 пройшли 567 194 (86,9%) працівники закладів освіти, ще 9,6% очікують на другу дозу двофазної вакцини, повідомили в Міністерстві освіти і науки України.

Лідирують серед регіонів: Сумська область, тут повністю вакциновані – 95,8%; Луганська – 94,5%; Черкаська – 94,1%; Дніпропетровська – 94%; Донецька – 93,9%.

За даними МОН, у Києві за останні два дні рівень щеплення працівників шкіл двома дозами вакцини від COVID-19 зріс до 88,1% (27 листопада показник складав 87,7%).

У «червоній» зоні 1014 шкіл залишаються на дистанційному навчанні через відсутність 100% вакцинації освітян.

Станом на 27 листопада, за даними МОН, повний цикл вакцинації пройшли понад 563 тисяч працівників шкіл.