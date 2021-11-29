МЗС озвучило рекомендації українцям щодо поїздок через новий штам коронавірусу «омікрон»

Через поширення нового штаму коронавірусу «омікрон» Міністерство закордонних справ рекомендує громадянам України наразі утриматися від поїздок до Південної Африки, Ботсвани, Есватіні, Лесото, Мозамбіку, Намібії та Зімбабве.

«Українці, які наразі перебувають на території зазначених країн, мають чітко дотримуватися протиепідемічних вимог, невідкладно звертатися до місцевих медичних закладів у разі появи симптомів захворювання, бути готовими до додаткових карантинних обмежень після прибуття до України. Рекомендуємо також слідкувати за повідомленнями авіаперевізників у зв’язку із можливими змінами рейсів і запровадженнями додаткових протиепідемічних заходів», – звернулися в МЗС.

Дипломати зазначили, що Посольство України в Південно-Африканській Республіці відкрило цілодобову «гарячу лінію» для надання консульської допомоги.

Про «омікрон» наразі відомо небагато, і науковцям можуть знадобитися тижні, щоб повністю зрозуміти ефективність вакцин проти цього варіанту, швидкість його передачі, тяжкість захворювання та лікування.

За оцінками вірусологів, новий штам має численні мутації, які можуть виявитися заразнішими, ніж відомі досі штами. Перші спостереження динамікою епідемії в ПАР підтверджують цей висновок. Однак, як заявляє низка фахівців, поки що передчасно говорити про те, що новий штам призводить до більш важкого перебігу хвороби або здатний обходити захист, який створюють існуючі вакцини.

Представники компаній-виробників вакцин заявили, що вивчають новий штам і, у разі потреби, у стислий термін зможуть розробити та впровадити нові версії препаратів.