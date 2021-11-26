Новий штам ковіду дістався Європи: його називають небезпечнішим за «Дельту». Що про нього відомо?

Світом шириться новий штам коронавірусу, якому вчені присвоїли робочу назву B.1.1.529. Уперше його зафіксували на африканському континенті, та штам уже проник і до Азії, й до Євросоюзу. Науковці стривожені величезною кількістю мутацій, що можуть зробити вірус більш заразним чи стійким до розроблених вакцин, а відтак – і більш небезпечним.

Звідки походить новий штам?

Де саме з’явився новий штам і звідки походить – ученим ще належить з’ясувати. Та зафіксували його на території Південної Африки, у Ботсвані, 11 листопада – у пацієнта з вірусом імунодефіциту людини. Ще кілька випадків інфікування пізніше виявили в Південно-Африканській Республіці (ПАР). А незабаром стало відомо про зараження новим штамом в Ізраїлі та Гонконзі. В останньому мутований вірус лабораторно підвердився у людини, що приїхала з Південної Африки.

А 26 листопада з’ясувалося, що «південноафриканський» коронавірус уже дістався Європи. Рахунок інфікованих відкрили в Бельгії. Позитивний тест отримала жінка, що кілька тижнів тому подорожувала до Єгипту транзитом через Туреччину. Про можливий зв’язок із країнами Південної Африки хвора не повідомляє. Станом на зараз відомо про майже сотню інфікованих.

Гірший ніж «Дельта»?

Новий штам учені досліджують наразі під робочою назвою B.1.1.529. Отримані дані викликають у них тривогу: за кількістю мутацій він лишив далеко позаду своїх небезпечних попередників, зокрема й сумнозвісну «Дельту», а отже, розроблені вакцини можуть виявитися проти нього менш ефективними.

Дані з Південно-Африканської Республіки свідчать, що мутацій – понад пів сотні. Директор Центру з боротьби з епідеміями ПАР – вірусолог Туліо де Олівейра навав це «коронавірусною еволюцією». Його колеги з Британії заявляють про понад три десятки мутацій у шипованому білку, й деякі ускладнюють виявлення патогену антитілами.

Цю комбінацію видозмін у B.1.1.529 вірусолог із коледжу Лондона Том Пікок описав як «жахливу» і назвав його «гіршим за всі інші» – про це йдеться в його інтерв’ю британському виданню Daily Mail. Водночас його колеги в інтерв’ю Mail Online стверджують, що небачена кількість мутацій може навпаки зробити його «нестабільним», запобігши його стрімкому поширенню. Приміром, світ не заполонив штам «Бета», який фіксували на початку року. Він викликав тривогу дослідників, але фактично зник не поміченим, на відміну від панівної нині «Дельти». Остаточних підтверджень того, що новий вірус дійсно може бути більш небезпечним чи провокувати тяжчий перебіг захворювання, ще немає.

Європа знову закриває кордони?

Поява нового штаму, що шириться Південною Африкою, підштовхнула Євросоюз до негайних і рішучих дій. Очільниця Єврокомісії Урсула фон дер Ляєн заявила, що новини про мутований вірус «напрочуд тривожні», закликала європейців, які ще не вакцинувалися, робити це якомога швидше, а країнам-членам запропонувала активувати «екстрені гальма» щодо подорожей із південноафриканських країн. Усі поїздки туди ЄС офіційно рекомендує призупинити, аж доки не буде чіткого розуміння про те, яку небезпеку становить новий штам коронавірусу.

Втім, низка європейських країн цього разу не стала чекати на рекомендації з Брюсселя, а вирішила діяти на випередження. Одна за одною – вони призупиняють авіасполучення з країнами півдня Африки. Першими до цих заходів вдалася Велика Британія й Німеччина, згодом до них долучилися Хорватія й Італія. 26 листопада опівдні – повітряні ворота до потенційно небезпечних країн закрили Нідерланди. Причому на момент схвалення рішення два рейси якраз були в дорозі. Жителі Нідерландів можуть повернутися додому, але з обов’язковою самоізоляцією і тестуванням. На найближчі 48 годин рейси з ПАР, Ботсвани, Зімбабве, Мозамбіку, Намібії, Есватіні поставила на паузу й Франція. Людей, що там були протягом останніх двох тижнів, просять дати про себе знати якомога швидше і пройти тестування. Опівночі – рейси з Південної Африки перестане приймати Австрія. Її громадяни повернутися додому зможуть, але мають відбути карантин і пройти тестування.

ВООЗ хоче назвати новий вірус «Ню»?

Недавно у ПАР фіксували близько 200 випадків захворювання на коронавірус щодня. Втім, зараз показники там б’ють антирекорди: близько двох із половиною тисяч інфікованих щодня. Підтверджень тому, що причина – в новому B.1.1.529, поки немає. Та офіційні представники Південно-Африканської Республіки сьогодні були присутніми на екстреному засіданні ВООЗ, де обговорили, наскільки небезпечним може стати новий штам.

У Всесвітньої організації охорони здоров’я було дві опції: визнати вірус «варіантом, що викликає інтерес» (VOI) чи «варіантом, що викликає занепокоєння (VOC). Експерти ВООЗ, провівши засідання, таки зупинилися на другому варіанті. А це означатиме, що у вірусу підозрюють високу патогенність і швидкість передачі. «У штаму B.1.1.529 велика кількість мутацій, і декотрі з них викликають тривогу. Зараз у процесі багато досліджень, вони тривають і в Південній Африці, й у багатьох інших країнах. Вчені з’ясовують, наскільки суворим може виявитися цей вірус, як він проявляє себе в діагностиці, терапії, як реагує на вакцини. Станом на тепер у нас мало інформації, але дослідження ведуться. На це можуть піти дні, тижні, але ми робитимемо ці дані публічними», – заявила після засідання технічна керівниця ВООЗ із COVID-19 Марія ван Керхов.

Тепер, після такої класифікації, новому штаму присвоять назву за наступною, вже тринадцятою, буквою грецького алфавіту – «Ню». У вірусу з’являється власне ім’я, у дослідників – величезний пласт роботи, а у світу – нові серйозні приводи для занепокоєння. Й це на тлі спалаху захворювань на коронавірус, що знову полонить усю планету.