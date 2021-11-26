Єврокомісія закликала обмежити польоти з Південною Африкою через новий штам COVID-19

Голова Єврокомісії Урсула фон дер Ляєн закликала зупинити всі авіаперельоти з країн, де було виявлено новий штам коронавірусної інфекції нового типу. Його зафіксували у Південній Африці. За словами вірусологів, він має численні мутації, які можуть виявитися заразнішими для людей.

На думку фон дер Ляєн, поїздки між ЄС та африканськими країнами варто обмежити доти, доки у медиків не зʼявиться чіткішого уявлення про природу нового штаму.

Заборону на вʼїзд із Південної Африки вже запровадили щонайменше 10 країн, серед яких Ізраїль, Сінгапур та Марокко. Чехія запровадила для мандрівників із південноафриканських країн обовʼязкові тести та двотижневу самоізоляцію.

Бельгія першою в Євросоюзі оголосила про виявлення нового штаму у пацієнта, який повернувся з Єгипту. МОЗ Бельгії поки не оцінило, наскільки небезпечний новий різновид вірусу. Керівник відомства закликав громадян зберігати запобіжні заходи і не піддаватися паніці.

За останніми даними, новий штам сконцентрований у Гаутенгу, одній із найбільш густонаселених провінцій ПАР. При цьому вірус також був виявлений у Ботсвані та Гонконгу серед мандрівників, які повернулися із Південної Африки.