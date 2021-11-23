ВООЗ: у Європі до березня від COVID-19 можуть померти ще 700 тисяч людей

Число померлих від коронавірусної інфекції COVID-19 у європейському регіоні до березня наступного року – другої річниці від початку пандемії – може сягнути 2 мільйонів 200 тисяч. Про це попереджає Всесвітня організація охорони здоровʼя, ґрунтуючи свій прогноз на нинішніх трендах розвитку епідемії в Європі.

Нещодавно кількість смертей від COVID-19 у Європі перевищила 1,5 мільйона, отже, за найближчі три з половиною місяці, за прогнозами ВООЗ, можуть померти ще близько 700 тисяч людей.

У ВООЗ зазначають, що коронавірусна інфекція останніми тижнями знову стала основною причиною смерті в більшості країн регіону. У 25 із 53 країн експерти очікують надзвичайно високе навантаження на лікарні впродовж майбутньої зими.

В організації вважають, що негативного сценарію ще можна уникнути у разі прискорення темпів вакцинації, у тому числі введення третьої дози вакцини для людей із груп ризику, а також за умов дотримання запобіжних заходів, таких як носіння масок і дотримання соціальної дистанції.

У кількох країнах ЄС, де число нових випадків інфекції швидко зростає, посилюються обмежувальні заходи – аж до локдаунів для нещеплених (у таких країнах, як Словаччина, Чехія, кількох землях Німеччини) і навіть для всього населення (в Австрії).