Резерв вільних ліжок із киснем для пацієнтів з COVID-19 збільшився – Ляшко

Міністр охорони здоров’я Віктор Ляшко повідомив про збільшення резерву вільних ліжок із киснем для пацієнтів з COVID-19 та прискорення спаду нинішньої хвилі коронавірусу.

«Резерв вільних ліжок із киснем збільшився до 33,5 тисяч», – сказав Ляшко на брифінгу, відзначивши початок «розвантаження медичної системи».

Міністр додав, що виявлені випадки COVID-19 та госпіталізації демонструють прискорення спаду хвилі захворюваності на COVID-19.

«Показник кількості летальних випадків також демонструє перші ознаки початку спаду – мінус 3% за останній тиждень», – сказав він.

Водночас Ляшко наголосив на необхідності збереження високих темпів вакцинації. Україна продовжує зберігати темпи вакцинації на рівні майже 250 тисяч щеплень у середньому за добу, додав він.

За даними МОЗ, в Україні минулої доби зафіксували 12 729 нових підтверджених випадків коронавірусної хвороби, померли 720 людей. За останню добу зробили понад 270 тисяч щеплень