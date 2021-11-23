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Новини | Коронавірус

Коронавірус: в Україні виявили 12 729 нових випадків, 720 людей померли

Минулої доби шпиталізували 2 055 людей

В Україні 22 листопада зафіксовано 12 729 нових підтверджених випадків коронавірусної хвороби COVID-19 (із них дітей – 1 058, медпрацівників – 231), повідомило Міністерство охорони здоров’я.

Минулої доби шпиталізували 2 055 людей, одужали – 23 107, померли 720 людей.

За добу провели 85,8 тисячі тестувань.

Найбільше нових хворих виявили в Києві (1631), Дніпропетровській (1310), Полтавській (1141) областях.

За весь час пандемії в Україні, за даними МОЗ, на коронавірусну хворобу захворіли 3 353 136 людей, 82 318 – померли.

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