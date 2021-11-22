У мечеті в Києві 23 листопада відкриється центр вакцинації проти COVID-19 – МОЗ

У Києві 23 листопада в мечеті Ар-Рахма (вул. Лук’янівська, 46) відбудеться відкриття центру вакцинації населення проти COVID-19, повідомила пресслужба Міністерства охорони здоров’я

«Центр працюватиме щодня з 9 до 16-ї години. Вакцинуватися тут зможуть усі охочі віком від 18 років, а також підлітки віком 12+ за наявності в них усіх рутинних щеплень, згідно з календарем профілактичних щеплень», – йдеться в повідомленні.

У МОЗ зауважують: вакцинацію від COVID-19 в Україні підтримують представники різних конфесій.

7 листопада в Києві відкрили центр вакцинації в Патріаршому соборі Воскресіння Христового Української греко-католицької церкви.

За даними МОЗ, в Україні працює понад 450 центрів вакцинації населення проти COVID-19. Їх відкривають на стадіонах, спортивних, освітніх та культурних майданчиках, у торговельних центрах, а також у релігійних установах.