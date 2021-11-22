МОЗ ініціює посилення карантинних обмежень для «жовтих» зон у частині вакцинації – Ляшко

Міністерство охорони здоров’я ініціює посилення карантинних обмежень для «жовтих» зон у частині наявності повного курсу вакцинації, повідомив на брифінгу міністр охорони здоров’я Віктор Ляшко.

«МОЗ працює над змінами до постанови про адаптивний карантин, які передбачатимуть, що в «жовтому» рівні епідемічної небезпеки для роботи в карантинних обмеженнях необхідно буде мати повний курс вакцинації – і для працівників, і для відвідувачів», – сказав Ляшко.

Він зазначив, що ризик повторного спалаху в Україні все ще дуже високий.

Водночас дві області України цього тижня можуть вийти з «червоної» зони епіднебезпеки. За словами Ляшка, – це Львівська та Луганська області.

Згідно з даними МОЗ, на сьогодні у «червоній» зоні карантину перебуває 19 регіонів.

В Україні минулої доби виявлено 7 464 хворих на COVID-19, померли 326 людей. Також минулої доби 99 826 людей вакциновано проти COVID-19.