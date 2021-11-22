За добу в Україні виявили 7 464 хворих на COVID-19

За добу 21 листопада в Україні виявили 7 464 нових хворих на коронавірусну хворобу, повідомляє Міністерство охорони здоров’я.

Зокрема, на COVID-19 захворіли 579 дітей та 74 медичних працівники. Протягом доби госпіталізували 2 501 людину, 326 хворих померли, 10 540 одужали.

«За останню добу найбільша кількість підтверджених випадків зареєстрована у Дніпропетровській (864), Миколаївській (655), Одеській (451), Запорізькій (446) і Донецькій (402) областях», – йдеться в повідомленні.

Крім того, протягом доби здійснили 37 163 тести (15 526 ПЛР-тестів та 2 604 методом ІФА), також 19 033 експрес-тестів на антиген до коронавірусу.

«Від початку вакцинальної кампанії щеплено 12 835 128 людей, з них отримали одну дозу – 12 835 126 людей, повністю імунізовані та отримали дві дози – 9 834 309 людей. Загалом проведено 22 669 435 щеплень. 88,2 % госпіталізованих із COVID-19 минулого тижня –невакциновані та не мали жодної дози антиковідної вакцини», – повідомляє міністерство.

Загалом за час пандемії в Україні, за офіційними даними, захворіли понад 3,34 мільйона людей, 81 598 людей померли.