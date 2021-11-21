За минулу добу в Україні виявили понад 10 тисяч нових інфікувань COVID-19, померло 377 людей

В Україні за суботу, 20 листопада, зафіксовано 10 635 нових випадків захворювання на COVID-19, одужало 14 450 осіб, померло 377 людей, повідомила прес-служба Міністерства охорони здоров'я України.

«За добу 20 листопада в Україні: зафіксовано 10 635 нових підтверджених випадків коронавірусної хвороби COVID-19 (з них дітей – 894, медпрацівників – 99); 152 321 особа була вакцинована проти COVID-19. Одну дозу отримали 49 76 102 561 осіб. Також за минулу добу: госпіталізовано – 4 048 осіб; летальних наслідків – 377; одужало – 14 450 осіб», – йдеться в повідомленні.

За весь час пандемії ковіду в Україні: захворіло – 3 332 943 особи; одужало – 2 762 950 осіб; летальних наслідків – 81 272.

З початку вакцинальної кампанії щеплено 12 805 746 осіб, із них отримали одну дозу – 12 805 744 особи, повністю імунізовано та отримали дві дози – 9 763 865 осіб. Загалом проведено 22 569 609 щеплень.