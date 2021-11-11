COVID вражає вагітних. У Львові померла 23-річна жінка на 13-му тижні вагітності

ЛЬВІВ ‒ Коронавірусна інфекція вражає дедалі більше вагітних жінок, заявляють львівські медики. У Львові у лікарні швидкої допомоги від ускладнень на цю недугу померла 23-річна вагітна жінка. За життя ще кількох майбутніх матерів медики продовжують боротись. Львівщина переживає пік летальних випадків від COVІD-19, наголошують патологоанатоми.

23-річна вагітна жінка померла у лікарні швидкої допомоги на 13-му місяці вагітності. У неї не було супутніх захворювань. Молода жінка чекала на свою першу дитину. При розтині експерти побачили чорні, нежиттєздатні легені.

Жінка тривалий час хворіла вдома

«Ця жінка тривалий час хворіла вдома, приймала парацетамол, зверталась до сімейного лікаря, але її стан швидко погіршився. Шпиталізували до нас у важкому стані, з вираженою, прогресуючою, дихальною недостатністю. Тиждень вона лежала в реанімаційному відділенні, ми боролись за її життя. Сатурація при госпіталізації була 70-80. Жінка перебувала на штучній вентиляції легень, отримувала потрібну лікувальну терапію. Ми цілодобово були біля неї. Спільні наші дії не виявились ефективними і жінка померла.

На нашу думку, практикуючих лікарів, які бачать, як щодня триває боротьба за життя, якби вагітні жінки більш уважно ставились до свого здоров’я, до ризиків, які може спричинити коронавірусна інфекція, дотримувались карантинних вимог, часто мили руки, отримали дозу вакцинації, але перед цим проконсультувавшись із лікарями, цих смертей можна було би уникнути», ‒ говорить завідувачка відділення анестезіології та інтенсивної терапії львівської лікарні швидкої допомоги Наталія Матолінець.

Минулого тижня у цій лікарні перебували на лікуванні чотири вагітні жінки, в однієї вже позитивна динаміка захворювання, а за життя двох медики ще борються. Одній із них 34 роки і жінка ‒ на 18-му тижні вагітності.

Я не вакцинована. Боялась вакцинуватись

«Важка хвороба, треба остерігатись. Мені ніби краще вже. Біля мене лікарі вдень і вночі. Навіть не знаю, де захворіла, де інфікувалась. Я не вакцинована. Боялась вакцинуватись через вагітність», ‒ говорить 34-річна пацієнтка лікарні.

У цій лікарні торік у грудні лікарі понад місяць боролися за життя 37-річної Катерини Терлецької. На сьомому місяці вагітності жінка інфікувалась COVID-19. У неї не було жодних проблем зі здоров’ям до хвороби, а її легені були уражені вірусом на майже 95%. Плоду не вистачало кисню і медики лікарні швидкої допомоги провели кесарів розтин. Врятували маму і дитину. Новонароджена дівчинка стала шостою дитиною у родині Терлецьких. Цей випадок до нині називають дивом.

11 листопада у лікарні швидкої медичної допомоги у Львові зранку перебували 435 пацієнтів, 60 з них ‒ у реанімаційному відділенні.

Кількість тяжких і критичних пацієнтів зростає

«На жаль, кількість тяжких і критичних пацієнтів, які потребують допоміжної чи штучної вентиляції, зростає. Збільшується число пацієнтів молодшого віку, але більша частка госпіталізованих ‒ це старші люди, які мають супутні захворювання. Так сталося, що в один день втратили 23-річну вагітну жінку і молодого чоловіка. Нас дуже вразила ця втрата, це дуже важко», ‒ каже Наталія Матолінець.

Чоловік помер у 29-річному віці, не маючи ніяких супутніх захворювань. Він надто пізно звернувся до лікарів. Почувався цілком здоровим, ходив довший час із температурою, кашляв, а коли почав задихатись, його госпіталізували вже у важкому стані. Він майже місяць перебував у реанімаційному відділенні на ШВЛ. Врятувати його медикам не вдалося.

Легень у нього не залишилося

«На розтині було видно, що легень у нього практично не залишилося», ще місяць тому був абсолютно здоровий і разом з батьками, друзями та дівчиною складав плани на майбутнє. Він не був вакцинований. Благаю: бережіть себе, вакцинуйтесь. Давайте будемо солідарними, щоб вигнати цю біду з України», ‒ наголосила лікарка Наталія Матолінець.

Сьогодні у лікарнях Львова та області перебувають понад 3300 хворих із підтвердженим COVID-19. Серед них 145 людей вакциновані двома дозами. Лише протягом доби шпиталізували понад 270 осіб у лікарні Львова та області. В реанімації перебувають близько 260 пацієнтів. Лише за добу померли від COVID 26 людей.

Смертність зростає

П’ятий тиждень спостерігається зростання чисельності смертельних випадків від коронавірусної хвороби, розповів Радіо Свобода Борис Рібун, начальник Львівського обласного патологоанатомічного бюро. На сьогодні у цьому бюро провели розтин 2146 тіл людей, у яких був COVID-19. А це удвічі більше, ніж за весь минулий рік.

«У цьому році протягом весни і на початок літа мали більше летальних випадків, ніж за торік. На тисячу більше вже сьогодні і це тільки по одному патологоанатомічному бюро, у нас є 14 лабораторій по області, а ще є відділення на базі лікарні швидкої допомоги. Загалом близько 4 тисяч у цьому році, а ще так багато у роботі матеріалу, який чекає аналізів.

П’ятий тиждень маємо пік летальних випадків

Морфологічно ковід виглядає так само, як «свинячий грип», однакове ураження легень. Легені тяжкі, безповітряні, такої печінкової тупості, залежно скільки часу тривало захворювання до моменту смерті. Вік старший 60 років переважно, але тепер частіше молоді люди. П’ятий тиждень маємо пік летальних випадків у Львівській області, у тому числі у Львові. Ми не визначаємо штам вірусу, але бачимо, що при «Дельті» вражені не лише легені, але й кишківник.

Зробити розтин і видати довідку, тіло родичам ‒ це одне. Але лікар повинен вирізати секційний матеріал, пустити в лабораторію, яка має виготовити препарати, лікар повинен на них подивитись, оформити протокол і це займає багато часу. Щодня розтини, розтини, для паперової роботи часу не вистачає», ‒ говорить патологоанатом Борис Рібун.

За цей рік у морзі при лікарні швидкої допомоги провели 2683 розтини, що на понад тисячу більше, ніж торік. Левова частка була з підтвердженим ковідом. У цей патологоанатомічний центр привозять тіла не лише зі шпиталю швидкої допомоги, але і з 8-го міського.

У Львові з 12 листопада працюватиме пункт вакцинації у міському пологовому клінічному будинку №1, щоб майбутні матері і ті, хто ними тільки-но став, змогли на місці вакцинуватись під наглядом лікаря.