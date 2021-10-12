Дитяча захворюваність на COVІD-19 в Україні зростає – медики. На які симптоми батькам звернути увагу?

ЛЬВІВ – Протягом останніх тижнів, за офіційними повідомленнями, COVID-19 вражає дедалі більше дітей у США. Невтішна ситуація щодо рівня захворюваності серед дітлахів і в Україні, зокрема щодня зростає число хворих на COVID-19 дітей на Львівщині. Із 18 жовтня школярі Львова 5-11 класів перейдуть на дистанційне навчання.

Чому більше дітей хворіють на коронавірусну інфекцію? На які симптоми при захворюванні дитини батькам варто звернути увагу?

Початок тижня у «Львівській обласній дитячій клінічній лікарні «ОХМАТДИТ» традиційно складний, кажуть лікарі. Після вихідних батьків із дітьми у приймальному відділенні значно більше. Це єдина лікарня в області, де створене дитяче «ковідне» відділення. 11 жовтня шпиталізували 16 дітлахів із позитивним ПЛР-тестом.

Сумна картина у лікарні

«У дитини почалась нежить, почала кашляти, розлад шлунку. Лікар слухала – і легені були чисті. Але ми вирішили здати тест на COVІD-19. І виявився коронавірус. Сумна картина у лікарні. Сюди діти потрапляють на місяць-два, палати переповнені. Варто батькам наполягати на ПЛР-тесті при таких симптомах. І ще важливо не пропустити оту межу, щоб не почалось ускладнення, як у нас», – розповідає Олена, мама дитини віком 1 рік 8 місяців.

У шпиталі «ОХМАТДИТ» сьогодні лікується близько 40 дітей із COVІD-19, віком від півтора місяця. Цифра чисельності хворих пацієнтів змінюється щодня у межах 35-42 особи. 30% з них – діти менші за три роки, розповідають лікарі.

Лікарі радять, на що звертати увагу

Захворюваність на COVІD-19 стрімко зростає серед дітей

«Звісно, якщо стан дитини стабілізується, то ми виписуємо додому. Захворюваність на COVІD-19 стрімко зростає серед дітей. До нас потрапляють діти з середньою важкістю і важкі. Якщо понад три дні температура у дитини 39-40 градусів, то це має насторожити батьків. Якщо дитина постійно спить, слабка, рідкі випорожнення – на це теж слід звернути увагу», – каже педіатр Марія Синенька.

Минулого року в лікарні «ОХМАТДИТ» вилікували дитину із діагнозом рідкісної хвороби – педіатричний мультисистемний запальний синдром, або, як її називають, Kawa Covid-19, «Кавасакі», що є наслідком перенесеного коронавірусу. Тоді у переважної більшості дітей COVID-19 проходив безсимптомно, але зараз ситуація змінилась, за словами медиків.

Симптоми при коронавірусній інфекції – це підвищення температури до 39-40 градусів протягом трьох днів, задишка, розлад шлунку, загальна слабкість, відсутність апетиту, пояснюють фахівці. Якщо медикаменти не знижують температуру протягом трьох днів, то лікарі радять викликати швидку допомогу.

Якщо малюк віком від 0 до 6 місяців відмовляється від грудей або ж швидко втомлюється від смоктання, то це теж тривожний сигнал для батьків.

А ще рекомендують пильнувати за диханням дитини, чи воно не прискороне і не ускладнене. Повний вдих-видих рахується за одиницю. Відтак, за даними медиків, норма частоти дихання за 1 хвилину: дітей 0-2 місяці – до 60, у дітей 2-12 місяців – до 50, у дітей 1-5 років – до 40, у дітей старших за 5 років та дорослих – бажано до 20, але точно не вище 25.

«Дитині важко було дихати»

Лікарі наголошують, що найтяжчий перебіг хвороби COVID-19 у новонароджених і дітей раннього віку.

«Нежить, температура 39,5. Лікували протягом трьох днів, але температура не збивалась. Тоді сильний кашель, хрипи у легенях. Ми викликали швидку допомогу, і нас привезли в лікарню «ОХМАТДИТ», везли під кисневою маскою, бо дитині важко було дихати. Поклали дитину в реанімацію, підключили до апарату ШВЛ. Я не знала, що це «ковід», не думала, що це так серйозно. Я і моя мама перехворіли торік. Ми вакциновані. Вдома робили тест дитині, і він був негативний. Але ПЛР-тест – позитивний», – говорить мама 5-річної дівчинки, яка лікувалась у шпиталі.

У дитини були уражені 80% легень, розповідає Радіо Свобода завідувачка реанімації та інтенсивної терапії лікарні «ОХМАТДИТ» Віра Приймакова.

З’явились задишка, грудинний біль

«Ця дівчинка з Нового Роздолу другий раз за рік хворіла «ковідом». Перший раз безсимптомно, а другий, на жаль, з понад 80% уражених легень. Поступила з важкою дихальною недостатністю, яка фактично розвинулась протягом 3 днів. За цей час їй стало дуже зле, з’явились задишка, грудний біль і падіння сатурації. Зразу перевели на штучну вентиляцію. Дівчинку вже виписали додому. Раніше ми лікували частіше наслідок від СOVID-19. Наскільки швидко відновлюються легені у дітей – такого критерію немає. Це залежить від підбору механіки вентиляції, терапії, це дає позитивний момент», – каже лікарка Віра Приймакова.

«Почалась хвиля масового захворювання дітей на COVID-19»

За словами медика, у дітей частіше, аніж у дорослих, при коронавірусі проявляються катаральні ознаки, діарея. Але у дорослих вірус швидше вражає легені, додає вона.

Діти лікуються аналогічно, як дорослі

«Почалась хвиля масового захворювання дітей на COVID-19. Чи це так себе виявляє новий штам «Дельта» щодо дітей? У нас ніхто не діагностує, який це штам. Є позитивний ПЛР, тест на антиген, всі симптоми, які відповідають, і, на жаль, є наслідки, з якими боремося. Діти лікуються аналогічно, як дорослі. Просто дитячий організм не має стільки супутньої патології, як в дорослих. Ми маємо новий протокол лікування, затверджений 20 вересня 2021 року, і фактично працюємо, згідно з цим документом. Там є протипоказані препарати дітям, які ми не даємо. Тобто, корегуємо іншими медикаментами», – говорить лікарка Віра Приймакова.

Більшість дітей інфікувались COVID-19 від батьків, у навчальних закладах чи садочках, кажуть фахівці. За час пандемії у лікарні «ОХМАТДИТ» у «ковідному» відділенні лікували більш як тисячу дітей. Зараз вірус мутував і став сприятливіший для маленьких дітей, зазначають медики. І додають: почастішали випадки виявлення COVID-19 у новонароджених, які інфікувались від матерів.

У Міністерстві охорони здоров’я повідомили Радіо Свобода, що на стаціонарному лікуванні 11 жовтня у закладах охорони здоров’я України перебували 27 260 хворих на COVID-19 осіб. А це понад 50% від загальної кількості виділених ліжок. У тому числі у шпиталях лікуються 590 з діагнозом «коронавірусна інфекція». А це близько 21% від загальної кількості виділених ліжок.

На сьогодні близько 95% випадків COVID-19 в Україні припадають саме на штам «Дельта», зазначають фахівці, який більш небезпечний і поширюється вдвічі швидше, а хворі частіше потребують лікування в палатах інтенсивної терапії. Це стосується людей усіх вікових категорій.

Найбільше підтверджених випадків захворювання дітей (осіб віком до 18 років) з 1 вересня цього року виявили у дітей у Дніпропетровській (1822), Чернівецькій (1567), Харківській (1594) областях та у Києві, найменше – у Кіровоградській (67), Закарпатській (201) і Чернігівській (224) областях.

Серед підтверджених випадків коронавірусної хвороби найбільше зафіксовано у дітей віком 10-14 років, і на них припадає понад третина від загального числа зареєстрованих випадків (32,8%).

МОЗ наголошує про необхідність носіння маски, дотримання дистанції, миття рук, користування антисептиком, дотримання етикету чхання.

У зв’язку з погіршенням епідеміологічної ситуації у Львові з 18 жовтня школярі 5-11 класів навчатимуться дистанційно. У мерії пояснюють, що після тижня навчання у такому форматі учні матимуть осінні канікули. Тому міська влада сподівається, що вдасться зупинити хвилю захворюваності. Школярі 1-4 класів продовжуватимуть відвідувати школи, будуть відчинені і дитячі садочки.

Днями міська комісія з питань техногенно-екологічної безпеки та надзвичайних ситуацій ухвалить рішення, як очікується, щодо підприємницької діяльності на час посилення карантину у Львові. Наразі не планують запроваджувати таку норму, яка діє в окремих європейських країнах, коли відвідувачі закладів громадського харчування мають мати або сертифікат про вакцинацію, або довідку про негативний ПЛР-тест. У Львові на сьогодні провакцинована лише третина населення.