Жодного самостійного вдиху ще не зробив 9-місячний малюк. Лікарі дали шанс

ЛЬВІВ – Україна стала шістнадцятою у списку країн світу, де лікарі провели операцію з імплантації стимулятора нерва діафрагми дитині. 8-місячний пацієнт з Львівщини – наймолодший на сьогодні, за словами медиків, кому встановили стимулятор нерва. Щоби малюк самостійно почав дихати, на нього чекає ще одна така ж операція. Адже у хлопчика – двобічний параліч діафрагми, що є рідкісний діагноз не лише в Україні, але світі.

Через чотири дні Давидові – дев’ять місяців. Жодного дня малюк ще не був вдома і жодного дня не дихав самостійно, без апарату штучної вентиляції легень. Народився хлопчик 11 вересня торік у лікарні у місті Турка.

Вагітність проходила нормально

«Моя вагітність проходила нормально, не було ускладнень. Народився Давидко, заплакав і це було нормально, потім почав задихатись, вловлювати повітря. Народився він о 16-й годині, а о 2-й вночі реанімобіль відвіз його у Львів, в «Охматдит». Тут під’єднали до апарату штучного дихання, були довгі обстеження і діагноз – двобічний параліч діафрагми», – розповідає мама малюка Аліна Борута з Турківщини.

Від того часу батьки малюка орендують кімнату у Львові і щодня – у лікарні біля сина. Дитина харчується через трубку, не може самостійно дихати, тому що має ураження в ділянці шийного відділу – нервові імпульси не доходять до діафрагми: при вдиханні діафрагма скорочується догори, а повинна – донизу.

Довготривала боротьба за самостійний вдих

«Це дуже важко. Мрієш один день прожити не у стресі, щоб мій Давидко почав сам дихати, без апаратів і трубочок. Коли думаєш, що це ще не кінець, що це довготривала боротьба за перший самостійний вдих Давидка, то мені інколи вовком хочеться вити і питати Бога: «Чому?» – каже мама хлопчика.

Шанс на комфортніше життя малюк отримав, коли за спонсорські гроші у США придбали стимулятор нерва діафрагми. Медики Львівської обласної дитячої лікарні «Охматдит» консультувались з американськими колегами з клінік у Бостоні і Лос-Анджелесі, де лікарі мають досвід оперування дітей із таким діагнозом, яким вживляють стимулятор.

За допомогою стимуляції діафрагмального нерва викликається скорочення діафрагми. Стимулятор складається приймачів та електродів, які вживляються хірургічно, з’єднані вони з зовнішнім передавачем антенами, що надіті на імплантовані приймачі. Зовнішній акумуляторний пристрій передає радіочастотну енергію до приймача через антену, яка розміщується на шкірі, що лежить над приймачем. Приймач перетворює цю енергію в електричний струм, який спрямовується на нерв діафрагми, щоб викликати скорочення діафрагми.

Наш пацієнт чи не найменший у світі

«У нас є діти з діагнозом однобічного паралічу діафрагми, а це двобічний. Єдиним шляхом лікування у даній ситуації було застосувати оперативним шляхом електростимулятор для діафрагми нерва. Вперше провели у нашій клініці і в Україні таку операцію. Таких випадків небагато у світі, зокрема і у США. Там вживлювали стимулятор 3-річній дитині, а наш пацієнт чи не найменший у світі, кого прооперували», – говорить хірург Львівської обласної дитячої лікарні «Охматдит» Олег Ленів.

Операція встановлення стимулятора нерва діафрагми тривала чотири години. Її провели троє хірургів. Вони мусили відділити діафрагмальний нерв, який має 1 міліметр, від серця малюка. Операція пройшла без ускладнень. Львівські хірурги зробили три маленькі проколи, не розкриваючи грудної клітки, підшили електрод до нерва діафрагми.

Операція – рідкісна

«Зараз вживлено з правої сторони, планується вживлення такого ж самого з іншої сторони. Чекаємо, як рана загоїться. Зараз стабілізація стану, будемо пробувати під’єднувати. Під’єднання двох електродів до даного апарату, має створити скорочення діафрагми, так дитина має з тим апаратом жити. Стимулятор діафрагмального нерва діє, як кардіостимулятор. Без нього хлопчик дихати не зможе. Цей електрод має достатню довжину, залишену в грудній клітці, розраховану на ріст дитини. Діагноз, можливо, не так вже рідкісний, але операція – рідкісна», – говорить хірург Андрій Дворакевич.

На п’ятий день після вживлення стимулятора малюк почувається добре, його стан стабільний, що тішить медиків. Він усміхається, хоче бавитись.

Хлопчик – активний

«Хлопчик повністю адаптований, активний, жвавий. Навіть після проведення важкої анестезії рухав руками, ногами. Дитина ще буде на штучній вентиляції. Якщо він буде спроможний дихати сам, з мінімальною підтримкою, яка є, то можна дитину переводити у загальне відділення», – каже Віра Приймакова, завідувачка реанімаційного відділення.

Невдовзі на 9-місячного малюка очікує друга операція вживлення стимулятора з лівого боку. Після цього він з батьками зможе поїхати додому.

Наразі лікарі не дають ніяких прогнозів щодо подальшого стану здоров’я малюка, пояснюючи тим, що не мали досвіду проведення операції зі встановлення стимулятора нерва діафрагми. Також лікарі не можуть назвати причину цієї складної патології у дитини: чи то вроджена вада, чи пологова травма.

За даними фахівців з неонатології (розділ медицини, що вивчає немовлят і новонароджених), у 80% випадків перинатальне пошкодження діафрагмального нерва у дітей виявляється з правого боку, а двобічне ураження ста­новить менше 10%. Така патологія може виникнути, зокрема, як пишуть у наукових статтях медики, при неправильному виконанні акушерських послуг, що надаються при утрудненому виведенні плічок і головки, закиданні рук плода.