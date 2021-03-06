Румунська православна церква відхиляє заклики до змін обряду хрещення після трагічної загибелі дитини

Елісон Матлер

БУХАРЕСТ – Смерть немовляти, якому було шість тижнів, після того, як його занурили у воду під час хрещення, викликала обурення громадськості в Румунії та спричинила заклики до Румунської православної церкви змінити столітній ритуал.

Трагічна подія, що тижнями була головною новиною в Румунії, була досить знеособленою, оскільки було опубліковано лише декілька подробиць про дитину та її сім'ю. Але вона вказала на розкол у сучасній Румунії.

Впливова Румунська православна церква (РумПЦ) опирається закликам реформувати обряд і залишається вірною своїм корінням, протистоячи тим, хто в Румунії вимагає змінити або модернізувати деякі церковні традиції, як це роблять інші християнські конфесії в останні десятиліття.

31 січня у дитини на ім'я Юстин зупинилося серце незабаром після того, як його охрестив православний священник у місті Сучава на північному сході країни. Наступного дня хлопча померло у лікарні.

Лікарі виявили в його легенях одну десяту літра рідини. Результати розтину очікуються через пару тижнів, за словами адвоката батьків Юстина Йоана Бульбоаки.

Він додав, що священник, лікар швидкої допомоги, батьки та гості на хрещенні були допитані прокурорами.

Священник, який здійснив хрещення, Александру Мазараче, був названий підозрюваним у розслідуванні випадку вбивства через необережність у справі смерті Юстина.

Адвокат Мазараче, Марсель Балатчі, в лютому заявив Радіо Свобода, що його клієнт «невинний» і сказав, що той «здійснив ритуал за церковними канонами».

Після смерті Юстина десятки тисяч підписали петицію із закликом змінити традицію, за якою малюка треба тричі повністю занурити у воду, щоб хреститися в православній церкві.

У якості безпрецедентного кроку 17 лютого омбудсмен Румунії зустрівся з церковними священнослужителями РумПЦ та рекомендував деякі заходи щодо охорони здоров'я та безпеки – включно з кращою підготовкою до хрещення нових священників та курсами підвищення кваліфікації для старих.

Він хоче, щоб турбота про здоров’я немовляти була врахована, а церква хрестила немовлят, коли вони трохи старші.

Свщенний Синод

Але громадський тиск не вплинув на церкву, принаймні у суті хрещення – ритуалу, що означає прийняття до християнства та вважається таїнством у більшості конфесій.

Священний Синод РумПЦ, орган, що ухвалює рішення, зібрався 25 лютого і оголосив, що ритуал хрещення не буде змінений.

Але на ньому закликали священників бути більш відповідальними при виконанні ритуалу.

Синод також постановив, що священники повинні будуть зустрічатися з батьками перед хрещенням та обговорювати стан здоров’я дітей, тоді як богословські школи забезпечуватимуть «підвищену увагу» до навчання майбутніх священників практиці занурення, повідомляє вебсайт церкви basilica.ro.

Теодозі, архієпископ Томіса, лідер консервативного крила РумПЦ, який був у полі зору громадськості за порушення правил протидії коронавірусу, незабаром після смерті немовляти заявив, що церква не схиляється перед обуренням громадськості.

«Нас не залякати», – жорстко сказав він минулого місяця в інтерв'ю «Антені 3».

«Ці канони, пов'язані з вірою, діють більше 1000 років, саме тому ми не будемо змінювати їх», – сказав він.

Володимир Думітру, викладач біології зі східного міста Мацин, автор петиції з вимогою змінити ритуал хрещення, заявив Радіо Свобода, що поступки, зроблені Синодом, були «невеликим кроком вперед, але неправильним».

Він каже, що ініціюватиме чергову петицію та направить її до парламенту з проханням провести медичне дослідження, щоб визначити, які ризики існують при православних хрещеннях.

«Коли ми передали петицію церкві [15 лютого], поза межами установи були демонстранти, які називали нас неомарксистами та сатанистами», – сказав він про протидію, з якою стикався через виклик могутній церкві.

Візантійські часи

Багато спостерігачів не були здивовані реакцією РумПЦ на заклик до змін, які можуть покращити безпеку для немовлят під час хрещення.

Вікторія Кларк, автор книги «Чому ангели падають», книги 2000 року про православ'я, сказала Радіо Свобода, що «настільки багато у вірі [в православній церкві] базується на її незмінній, вічній природі, що ви можете відстежити її ритуали та гімни аж до візантійських часів».

«Якщо ви втрачаєте ці незмінні ритуали, ви втрачаєте щось невід'ємне для віри... це так само, як потреба фокусника [точно виконати трюк], інакше це не ефективно», – сказала вона в інтерв’ю Радіо Свобода.

«Важливо, щоб ритуали дотримувались дослівно, і повне занурення йде з часів Іоанна Хрестителя та ріки Йордан; він не просто виплеснув на них трохи води, він повністю їх занурив», – додала вона.

Хрещення Ісуса Іоанном Хрестителем в Йордані в першому столітті є основною подією, на якій базується давня традиція. Хрещення здійснюються практично в усіх християнських конфесіях, хоча Православна церква та баптисти найбільш відомі прихильники повного занурення.

Більшість римо-католиків, лютеран та інших протестантських церков проводять окроплення або обливання водою голови того, кого хрестять, не створюючи небезпеки для охрещених.

Критика з боку громадськості

Понад 85 відсотків румунів належать до Православної церкви, хоча багато номінальних православних ставлять під сумнів впливову роль церкви в суспільстві.

Деякі також критикують уроки релігії в школах, які, за їхніми словами, зосереджуються на РумПЦ, ігноруючи інші конфесії та віросповідання. Інші кажуть, що церква несправедливо отримує прибутки від державного фінансування.

Але смерть Юстина під час хрещення призвела до свіжої хвилі критики щодо процедури повного занурення під час ритуалу.

Петицію Думітру, що закликає до «поміркованого та конструктивного» підходу до хрещення, станом на початок березня підписали понад 65 000 осіб.

Підписанти хочуть, щоб голову дитини символічно окропляли водою, «як це робиться під час католицьких та протестантських хрестин», а не жорстко занурювали у воду...», – йдеться в ній.

«Смерть немовлят, спричинена такою практикою, навіть випадкова, є нескінченною трагедією, яка приносить смуток замість радості. Цей ризик слід усунути в майбутньому», – йдеться у петиції.

Хрещення «не обговорюється»

Речник РумПЦ церкви Василе Банеску відповів 15 лютого, що люди мали право підписати петицію, але «спосіб здійснення релігійного ритуалу залежить виключно від величезної індивідуальної та громадської відповідальності церковного священнослужителя», повідомляє агенція Agerpres.

«Хрещення не підлягає обговоренню, – прямо сказав архієпископ Теодосій в інтерв'ю «Радіо Добруджа». – Це Божа робота. Ми збираємося виправляти Бога?»

Крістіан Парвулеску, декан Національної школи політичних досліджень та державного управління, перед засіданням Синоду передбачив, що церква не змінить ритуал.

«Церква не приймає католицьких звичаїв, – сказав він Радіо Свобода. – Це означало б піддатися тискові громадської думки, і вони не готові це зробити».

За його словами, ритуал як є – це «надзвичайна травма для дитини... травма, яка ніколи не досліджувалась і, мабуть, є причиною багатьох проблем у нашому суспільстві».

«Проблема полягає в тому, що церква має дві ланки – парафіяльних священників і ченців, і існує напруженість [між ними], – додав він. – Ченці керують церквою, а парафіяльні священники вступають у прямий контакт із суспільством і зазвичай пристосовуються [або змінюються]. Я бачив, як священник [хрестив дитину], окроплюючи їй голову водою».

Він додав: «Лишається питання: коли з боку церкви з’явиться тиск, щоб змінити ситуацію?»

Зміни зсередини

Здається, існує певна відкритість до зміни ритуалу на найвищих рівнях церкви.

Архієпископ Калініч, член Священного Синоду, заявив у лютому, що підтримує м'якішу форму хрещення, «щоб уникнути небажаних подій». Він перший чільний священник, який запропонував менш жорстку інтерпретацію церемонії.

Архієпископ Калініч у січні охрестив дочку Ніколя Румунського, онука покійного короля Михаїла, і сказав, що він занурював її ноги у воду і окроплював їй чоло. Це церемонія, подібна до тієї, що проводиться у неправославних християнських церквах.

Але хоча його думка була схвалена деякими членами, під час Священного Синоду вона була в меншості.

Незмінний ритуал

Коментатор православних справ і захисник церкви Дан Чіачір пояснив, що хрещення є одним із семи таїнств і має принципове значення в християнському житті.

«Ідея полягає в тому, щоб людина [хрестилася до того, як помре], – сказав він. – Подібних православних хрестин було мільйони, і іноді трапляються [трагічні] випадки, але ти не можеш змінити ритуал».

Він підкреслив важливість того, що дитина охрещується перед смертю.

«У минулому, коли не було машин... а новонароджений [хворів і здавалося, ніби] він от-от помре, звичайна людина могла взяти воду і вилити на неї. Якщо дитина була в пустелі, хрещення можна було провести піском», – сказав він Радіо Свобода.

«Звичайно, є нюанси [у ритуалі], – додав він. – Коли немовля хворіє, ти не занурюєш його [у купель]».

За його словами, священників навчають, як тримати дитину на богословському тренінгу, використовуючи ляльок замість справжніх немовлят.

Чіачір сказав, що існував належний спосіб православного хрещення, і не тільки хрещення Калінічем правнучки короля Михайла було неправильним, але також «він повинен був висловити [свої занепокоєння] в Синоді, а не в пресі».

Однак він додав, що в майбутньому під час хрещення можна буде приділяти більше обережності, більше уваги.

Сімейна трагедія

Для сім'ї смерть виходить за рамки безпосередньо особистої трагедії.

Батько немовляти Александру Унгуряну заявив Радіо Свобода, що ритуал хрещення «вже давно повинен був бути змінений», сказавши, що в 2017 році в північно-східному місті Ясси був подібний випадок, який не отримав особливої уваги з боку ЗМІ .

Адвокат батьків Бульбоака каже, що спосіб хрещення «суперечить деонтологічним нормам».

«Дитина плакала; його вклали обличчям догори, будь-хто заковтнув би воду. Це вторинне (відстрочене) утоплення, – сказав він Радіо Свобода 16 лютого. – Коли його вийняли, він не плакав, це був звук, як крик про допомогу, це все, що він міг зробити... [І його] смерть настала пізніше».

Хоча православний ритуал хрещення поки що залишається незмінним, багато хто вважає, що суперечка з РумПЦ ще не закінчена.

«Скриньку Пандори відчинено, – сказав Думітру. – Коли буде ще один [трагічний випадок, що призводить до смерті], я переконаний, на жаль, буде, буде справді дуже жахлива реакція суспільства».