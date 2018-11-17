«Нетерплячки»: як в Україні рятуватимуть дітей, які народилися передчасно?

17 листопада в усьому світі відзначають Міжнародний день передчасно народжених дітей. В Україні щороку з'являється близько 20 тисяч «нетерплячок», тобто кожна 15 дитина. Цю малечу можна врятувати, маючи все необхідне обладнання та висококваліфікованих фахівців. За словами експертів, потрібну техніку має не кожна лікарня, більше того – не в усіх областях є перинатальний центр потрібного рівня. Що потрібно змінити в Україні, щоб кількість порятованих дітей збільшилась?

Діана народилася на 28-му тижні вагітності, зростом 37 сантиметрів та вагою 1270 грамів. Але вона не дихала. Замість таких бажаних перших обійм мами та доні, малечу забрали до відділення інтенсивної терапії…​

Уже за тиждень Діана святкуватиме своє шестиріччя. Вона ходить на підготовку до школи, займається акторською майстерністю, любить співати та танцювати. Справжня модниця, пишається, що тепер «доросла», адже в неї випали два молочні зуби.​

Давид у животі мами прочекав лише 29-ть тижнів. Народився з вагою 1370 грамів та зростом у 35 сантиметрів. Хлопчик самостійно дихав і навіть закричав, але на два з половиною тижні потрапив до реанімації. У Давида було внутрішнє запалення. І тривалий час лікарі не могли знайти причину поганих аналізів малечі. Постійна зміна антибіотиків і жодних прогнозів…

Зараз Давиду дев'ять місяців. Як усі діти в цьому віці, він намагається вимовляти свої перші слова: «ма», «па», «так», «ні», хоча у фаворитах у хлопчика – «Емі»! Так звуть улюблену кішку. Давид бавиться машинками та багато посміхається, вивчаючи навколишній світ.

Таких як Діана та Давид щороку в Україні народжується близько 20 тисяч дітей. Їх лагідно називають «нетерплячки». Це діти, які з'явилися на світ раніше 37 тижня вагітності. Вони відрізняються від інших лише недорозвиненими функціями організму, бо деякі органи не встигли сформуватися в лоні матері. У недоношених новонароджених дітей часто виникають проблеми з температурним контролем, диханням та годуванням. Тому за ними потрібен особливий догляд.

За статистикою, яку надає Асоціація батьків передчасно народжених дітей, «ускладнення в результаті передчасних пологів є основною причиною смерті дітей у віці до 5 років». У 2015 році кількість смертей у світі досягла мільйона осіб. Більшість із них можна було б уникнути за допомогою ефективних заходів втручання, навіть при відсутності відділень інтенсивної терапії.

Що можна та потрібно змінити в Україні, щоб кількість врятованих дітей збільшилась?

Закупівля обладнання

Життя кожної дитини, яка передчасно народилася, залежить від обладнання, каже Тетяна Райкова-Пилипчук – представниця Української біржі благодійності. Це і кювез, який відповідає за збереження тепла малюків, становлення функцій дихання, травлення, кровообігу, забезпечення природного положення. Простіше, це ті самі бокси, які на деякий час стають для дітей справжньою фортецею, з необхідною температурою та вологістю. Один кювез коштує від 250 тисяч гривень.

Через те, що в «нетерплячок» повноцінно не функціонують легені, їм необхідний апарат ШВЛ, який коштує понад 1,5 млн гривень. Або сіпап, що «відкриває» легені, ціна якого від 135 тисяч гривень. Рятують від «жовтяниці» новонароджених за допомогою спеціальних ламп, під якими малеча має перебувати по кілька годин. Коштують вони близько 60 тисяч гривень. Через відсутність достатньої кількості обладнання лікарі вимушені ділити цю техніку між кількома пацієнтами.

Лікар не повинен думати, у кого що забрати, щоб і врятувати одного, і не нашкодити іншому

«Найчастіше ми купуємо для лікарень невелике медичне обладнання та розхідники. Це і пульсоксиметр, який показує кількість кисню в крові, та інфузомат, через нього подаються ліки та їжа. Крім того, інфузомат може бути одноканальним, тобто знову ж таки вибір – або через цей канал годуємо, або лікуємо. В ідеалі інфузоматів має бути кілька на дитину. Один такий апарат коштує 15 тисяч гривень, а пульсоксиметр – 40 тисяч. Життя цієї малечі – космічний корабель, який складається з великої кількості запчастин, у нашій ситуації – обладнання. І цей корабель має бути в кожного свій. Лікар не повинен думати, у кого що забрати, щоб і врятувати одного, і не нашкодити іншому», – каже Тетяна Райкова-Пилипчук.

Малеча постійно підключена дротами до датчиків різного обладнання, яке дозволяє лікарю повністю відстежувати стан дитини. І ці «дроти» необхідно замінювати, бо вони мають здібність перегорати, ламатися тощо. І знову – ціна питання – кілька тисяч гривень за кожен датчик. За словами Тетяни, кількома повними комплектами обладнання не можуть похизуватися навіть у найкращих лікарнях обласних центрів і столиці. Що тоді казати про невеличкі міста?

Створити програму «катамнез дітей до 3 років»

Українським дітям потрібен катамнез, каже заступник Директора з перинатальної медицини ДУ «Інститут педіатрії, акушерства і гінекології НАМН України» Тетяна Знаменська. Це професійне супроводження, реабілітація та статистика дітей, які народилися передчасно та мають патологічні проблеми. У катамнезі працюватиме мультидисциплінарна команда, тобто спеціалісти всіх напрямків, які зможуть вести дитину за необхідним профілем та надати допомогу.

Уся інформація про передчасно новонароджених дітей в одній системі – це мрія неонатологів. Адже на даний момент в Україні не ведеться реєстр «нетерплячок».

«Ми не можемо сказати, яка кількість дітей потребує конкретної послуги, бо не маємо реєстру. Не існує офіційного одного джерела, у якому було б перераховано: що з ким трапилося, як дитина далі розвивалася, що змінилося. Тобто де випадок – це виняток з правил, а де простежується якась тенденція. Кожен лікар знає про своїх пацієнтів. Але потрібна єдина система», – каже Знаменська.

​Збільшити кількість скринінгів для новороджених

В Україні зараз проводять чотири скринінги у новороджених, одразу в пологовому будинку. Проте в Європі кількість таких аналізів уже перевищує показник п'ятдесят.

Якщо збільшити кількість обов'язкових скринінгів, то вже на перших днях життя дитини ми зможемо вирахувати орфанні хвороби

«Якщо збільшити кількість обов'язкових скринінгів, які фінансуватимуться державою, то вже на перших днях життя дитини ми зможемо вирахувати чи є в неї орфанні хвороби та які. Зараз такі аналізи роблять у приватних клініках та в «Охматдиті», але батьки туди звертаються не завжди своєчасно. Коли вже є діагноз і за допомогою аналізів потрібно перевірити – чи правильний він. Інша справа, коли ми зможемо бачити схильність до таких діагнозів навіть ще при вагітності жінки», – каже Тетяна Знаменська.

Ліки та парентеральне харчування

У середньому на виходження дитини батьки витрачають близько 100 тисяч гривень

Асоціація батьків передчасно народжених дітей лобіює інтереси «нетерплячок». І одна з їх умов – це закупівля ліків та парентерального харчування (препарати, які вводяться внутрішньовенно, і надають дітям необхідні елементи живлення мозку) за кошти держави.

«У середньому на виходження дитини батьки витрачають близько 100 тисяч гривень. Це нереальна сума для звичайної української родини», – каже Олександра Балясна – представниця Асоціації батьків передчасно народжених дітей.

Підтримка батьків

У перинатальному центрі головна підтримка батьків – це лікарі. Лише фахівці можуть пояснити, що і як робити з передчасно народженою дитиною. Після того, як малечу виписують, для мами починається справжній квест – коли й до якого спеціаліста звертатися, як відстежувати розвиток дитини тощо.

«Наша асоціація надає інформаційну та психологічну підтримку вже в 15 містах України. Ми друкуємо «щоденники», у яких розповідається повністю про догляд за недоношеною дитиною, також ми маємо відеозвернення з відповідями на найпоширеніші питання. Крім того, ми роздаємо буклети з мотиваційними історіями про таких же «нетерплячок», щоб батьки не хвилювалися та не боялися ніяких стереотипів, а також є програма, у рамках якої надаємо одяг, пелюшки, памперси», – розповідає Олександра Белясна.

Проте за її словами, якби така підтримка була ще й на державному рівні, то батькам було б легше.

За інформацією МОЗ, уже наприкінці листопада Україна отримає нові міжпрофільні Європейські стандарти охорони здоров'я для новонароджених, необхідне обладнання отримають регіональні перинатальні центри, неонатологи зможуть підвищити свою кваліфікацію за кордоном, а також відкриються тренінгові центри для українських спеціалістів.