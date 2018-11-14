День боротьби з діабетом: що варто знати

14 листопада світ відзначає День боротьби з цукровим діабетом. Це захворювання мають близько 425 мільйонів людей у світі, з них майже 1,3 мільйона – в Україні, зазначають у Міністерстві охорони здоров’я. Для профілактики розвитку захворювання лікарі радять слідкувати за вагою і раціоном.

Що таке діабет?

Діабет – це хронічне захворювання, пов’язане з нестачею в організмі власного інсуліну: підшлункова залоза не виробляє цей гормон в достатній кількості або організм не може його ефективно використовувати. Інсулін відповідає за рівень глюкози в крові.

Розрізняють три типи діабету:

І тип. О​рганізм не виробляє достатньо інсуліну, тож не може переробити цукор, який потрапляє до нього разом із їжею. Для попередження ускладнень хворий приймає інсулін, тож цей тип також називають інсулінозалежним. В Україні щоденної інсулінотерапії потребують майже 200 тисяч людей.

О​рганізм не виробляє достатньо інсуліну, тож не може переробити цукор, який потрапляє до нього разом із їжею. Для попередження ускладнень хворий приймає інсулін, тож цей тип також називають інсулінозалежним. В Україні щоденної інсулінотерапії потребують майже 200 тисяч людей. ІІ тип. Організм неефективно використовує інсулін. Цей тип здебільшого пов’язують із надмірною вагою і браком фізичних навантажень, але є й фактор генетичної схильності. Хворі на діабет ІІ типу не потребують доз інсуліну, однак приймають ліки, що контролюють рівень глюкози в крові.

Організм неефективно використовує інсулін. Цей тип здебільшого пов’язують із надмірною вагою і браком фізичних навантажень, але є й фактор генетичної схильності. Хворі на діабет ІІ типу не потребують доз інсуліну, однак приймають ліки, що контролюють рівень глюкози в крові. Гестаційний, або діабет вагітних. Характеризується зміною рівня глюкози в крові вагітної жінки. Зазвичай цей симптом зникає протягом певного часу після пологів, однак його вважають ознакою схильності жінки до цукрового діабету, частіше ІІ типу.

Скільки людей хворіє?

За офіційною статистикою, у 2017 році діабет діагностували у 104 тисяч українців. Це на 2% більше, ніж у 2016 році. Згідно з даними уряду, у період з 2007-го до 2017-го кількість хворих на діабет в Україні збільшилася удвічі.

Втім, і світова статистика показує зріст захворюваності: за даними Всесвітньої організації охорони здоров’я, якщо у 1980 році в світі на діабет хворіли 108 мільйонів людей, то в 2014-му ця цифра становила вже 422 мільйони.

При цьому 1,6 мільйона смертей у 2016 році ВООЗ напряму пов’язує з цією хворобою.

Як запобігти?

В той час як розвиток діабету ІІ типу пояснюють генетикою, надто «сидячим» способом життя і нездоровим харчуванням, причини виникнення діабету І типу досі достеменно невідомі. Як наслідок, запобігти йому неможливо.

Ця хвороба супроводжує людину протягом всього життя, але може не погіршувати його якість, якщо вчасно приймати інсулін, контролювати харчування і вагу.

В іншому разі діабет може призвести до ускладнень: вищої ймовірності розвитку інфаркту та інсульту, ниркової недостатності, виникнення виразок на ногах через порушення кровотоку, ураження сітківки очей.

За даними МОЗ, майже 3% первинної інвалідності в дорослих людей в Україні – це наслідок захворювання на діабет. При цьому вчасне діагностування називають одним зі способів уникнути ускладнень.

Симптоми діабету:

надмірне сечовиділення

спрага

постійне відчуття голоду

втрата ваги

постійне відчуття втоми

погіршення зору

Профілактика розвитку діабету ІІ типу – це по суті рекомендації зі здорового способу життя. У МОЗ радять слідкувати за вагою тіла, приділяти час фізичній активності, відмовлятись від куріння і контролювати раціон. В ньому має бути достатньо овочів і фруктів, бобові і складні вуглеводи (наприклад, цільнозерновий хліб).

В Міністерстві охорони здоров’я нагадують, що препарати, яких потребують люди з ІІ типом діабету, входять до програми «Доступні ліки», тож їх можна отримати безоплатно чи з частковою оплатою.

Хворі на діабет І типу можуть отримати інсулін безкоштовно або з доплатою, якщо здають аналізи на глікований гемоглобін двічі на рік і за їхніми результатами отримують рецепт у лікаря.