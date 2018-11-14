День боротьби з діабетом: що варто знати

14 листопада світ відзначає День боротьби з цукровим діабетом. Це захворювання мають близько 425 мільйонів людей у світі, з них майже 1,3 мільйона – в Україні, зазначають у Міністерстві охорони здоров’я. Для профілактики розвитку захворювання лікарі радять слідкувати за вагою і раціоном.
Що таке діабет?
Діабет – це хронічне захворювання, пов’язане з нестачею в організмі власного інсуліну: підшлункова залоза не виробляє цей гормон в достатній кількості або організм не може його ефективно використовувати. Інсулін відповідає за рівень глюкози в крові.
Розрізняють три типи діабету:
- І тип. Організм не виробляє достатньо інсуліну, тож не може переробити цукор, який потрапляє до нього разом із їжею. Для попередження ускладнень хворий приймає інсулін, тож цей тип також називають інсулінозалежним. В Україні щоденної інсулінотерапії потребують майже 200 тисяч людей.
- ІІ тип. Організм неефективно використовує інсулін. Цей тип здебільшого пов’язують із надмірною вагою і браком фізичних навантажень, але є й фактор генетичної схильності. Хворі на діабет ІІ типу не потребують доз інсуліну, однак приймають ліки, що контролюють рівень глюкози в крові.
- Гестаційний, або діабет вагітних. Характеризується зміною рівня глюкози в крові вагітної жінки. Зазвичай цей симптом зникає протягом певного часу після пологів, однак його вважають ознакою схильності жінки до цукрового діабету, частіше ІІ типу.
Скільки людей хворіє?
За офіційною статистикою, у 2017 році діабет діагностували у 104 тисяч українців. Це на 2% більше, ніж у 2016 році. Згідно з даними уряду, у період з 2007-го до 2017-го кількість хворих на діабет в Україні збільшилася удвічі.
Втім, і світова статистика показує зріст захворюваності: за даними Всесвітньої організації охорони здоров’я, якщо у 1980 році в світі на діабет хворіли 108 мільйонів людей, то в 2014-му ця цифра становила вже 422 мільйони.
При цьому 1,6 мільйона смертей у 2016 році ВООЗ напряму пов’язує з цією хворобою.
Як запобігти?
В той час як розвиток діабету ІІ типу пояснюють генетикою, надто «сидячим» способом життя і нездоровим харчуванням, причини виникнення діабету І типу досі достеменно невідомі. Як наслідок, запобігти йому неможливо.
Ця хвороба супроводжує людину протягом всього життя, але може не погіршувати його якість, якщо вчасно приймати інсулін, контролювати харчування і вагу.
В іншому разі діабет може призвести до ускладнень: вищої ймовірності розвитку інфаркту та інсульту, ниркової недостатності, виникнення виразок на ногах через порушення кровотоку, ураження сітківки очей.
За даними МОЗ, майже 3% первинної інвалідності в дорослих людей в Україні – це наслідок захворювання на діабет. При цьому вчасне діагностування називають одним зі способів уникнути ускладнень.
Симптоми діабету:
- надмірне сечовиділення
- спрага
- постійне відчуття голоду
- втрата ваги
- постійне відчуття втоми
- погіршення зору
Профілактика розвитку діабету ІІ типу – це по суті рекомендації зі здорового способу життя. У МОЗ радять слідкувати за вагою тіла, приділяти час фізичній активності, відмовлятись від куріння і контролювати раціон. В ньому має бути достатньо овочів і фруктів, бобові і складні вуглеводи (наприклад, цільнозерновий хліб).
В Міністерстві охорони здоров’я нагадують, що препарати, яких потребують люди з ІІ типом діабету, входять до програми «Доступні ліки», тож їх можна отримати безоплатно чи з частковою оплатою.
Хворі на діабет І типу можуть отримати інсулін безкоштовно або з доплатою, якщо здають аналізи на глікований гемоглобін двічі на рік і за їхніми результатами отримують рецепт у лікаря.
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