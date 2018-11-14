МОЗ: майже 1,3 мільйона людей в Україні мають діабет

Майже 1,3 мільйона українців мають діабет, повідомляє Міністерство охорони здоров’я 14 листопада, у Світовий день боротьби з діабетом.

«Ці показники щороку зростають. Більшість цих випадків – діабет ІІ типу», – пише МОЗ.

За даними медиків, у 80% випадків діабету ІІ-го типу можна запобігти, якщо вести здоровий спосіб життя.

Ще 196 тисяч українців мають діабет І типу, що потребує щоденної інсулінотерапії. Як повідомляє Мінохорони здоров’я, нині усі пацієнти отримують потрібний їм інсулін безкоштовно або з невеликою доплатою – у аптеці за рецептом лікаря. Дві третини відшкодування вартості інсулінів відбувається коштом державного бюджету, решта — має дофінансовуватись з місцевого.

Сьогодні стартувала річна кампанія діабетичної просвіти під назвою «Діабет стосується кожної сім’ї».

14 листопада у світі відзначають День боротьби з цукровим діабетом. Понад 425 мільйонів людей у світі мають такий діагноз.

Діабет – це хронічне захворювання, при якому підшлункова залоза не виробляє достатньої кількості інсуліну (діабет І типу) або ж організм не може ефективно використовувати вироблений інсулін (діабет ІІ типу). Інсулін – це гормон, який регулює рівень цукру (глюкози) у крові.

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