МОЗ оприлюднило рекомендації зі здорового харчування

Міністерство охорони здоров’я оприлюднило рекомендації зі здорового харчування.

Як повідомляє 13 грудня прес-служба міністерства, експерти назвали перелік необхідних організму продуктів та рекомендований розмір порцій, загалом це сім рекомендацій.

МОЗ рекомендує споживати адекватну кількість калорій з їжею для задоволення власних потреб в енергії, споживати щодня достатню кількість корисних харчових продуктів: овочів, бобових, фруктів, цільних злаків, горіхів, насіння, яєць, нежирного м’яса, риби та молочних і кисломолочних продуктів.

Крім того, МОЗ рекомендує уникати частого споживання харчових продуктів та страв із значним вмістом солі, цукру та надмірним вмістом жиру.

У Міністерстві також закликають дотримуватись оптимального режиму харчування та набути здорових харчових звичок – це регулярне харчування, повільне споживання їжі у пристосованих для цього місцях.

За даними МОЗ, потрібно пити достатньо рідини, варто обирати напої, які не містять багато калорій.

«Харчування – один з ключових факторів попередження низки хронічних захворювань. В той же час, це і фактор ризику, бо завжди залишається свідомим вибором кожної окремої людини. Поява офіційно обґрунтованих рекомендацій зробить цей вибір простішим», – заявляє автор рекомендацій, президент Асоціації дієтологів України Олег Швець.

За словами заступника гендиректора з нагляду за неінфекційними хворобами Центру громадського здоров’я МОЗ Владислава Збанацького, раціональне харчування є визначальною умовою формування здоров’я та високої працездатності й активності протягом усього життя, але українці нехтують принципами здорового харчування

«Сьогодні близько половини населення країни мають надлишкову вагу або ожиріння. Проект «ПроЗдорове» покликаний подолати старі стереотипи і довести, що здорове харчування може бути смачним, доступним і корисним», – наголосив Збанацький.

У травні в МОЗ заявили, що нераціональне харчування суттєво впливає на тривалість життя людини та призводить до виникнення та розвитку неінфекційних захворювань: серцево-судинних, онкологічних, діабету, порушення обміну речовин.

За даними міністерства, діабет, онкологічні захворювання, серцево-судинні захворювання, хронічні хвороби органів дихання зумовлюють понад 2/3 загальної захворюваності і близько 86% смертей українців.