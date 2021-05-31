Китайським сім’ям дозволять мати до трьох дітей

Влада Китаю дозволила подружнім парам народжувати до трьох дітей. Таке рішення ухвалили на засіданні політбюро ЦК КПК 31 травня, повідомило агентство Xinhua.

Китайська влада вирішила, що скорочення народжуваності і швидке старіння населення загрожують довгостроковим економічним перспективам країни.

Коли вступлять у дію нові правила – не уточнюється.

Протягом майже чотирьох десятиліть Китай застосовував політику «Одна сім’я – одна дитина», щоб знизити навантаження на ресурси країни. Громадянам країни дозволялося мати не більше ніж одну дитину (або двох для жителів сіл).

У зв’язку зі скороченням працездатного населення країни це правило було скасоване в 2016 році.

Але, незважаючи на зусилля держави щодо заохочення народжуваності, щорічно рівень народжуваності в Китаї продовжував падати – до рекордного мінімуму в 12 мільйонів у 2020 році, повідомило Національне бюро статистики минулого місяця.

Коефіцієнт народжуваності в Китаї становить 1,3 – нижче від рівня, необхідного для підтримки стабільного населення, зазначає бюро.

Результати перепису населення, проведеного 2020 року, також показали, що населення Китаю зростало найменшими темпами з 1960-х років, досягнувши 1,41 мільярда. При цьому Китай є, як і раніше, найбільш густонаселеною країною.