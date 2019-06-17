Населення світу практично не зростатиме вже в 2100 році – Pew

Народжуваність у світі падає, і це стане основним фактором, чому населення світу практично перестане зростати до 2100 року. Про це свідчать результати аналізу, проведеного американською соціологічною організацією Pew Research Center, на основі даних ООН.

​Населення світу досягне 10,9 мільярда і зростання уповільниться до 0,1% з теперішніх темпів на 1-2% щорічно, пишуть дослідники.

Pew наводить такі основні висновки дослідження:

В середньому кількість пологів на одну жінку становитиме 1,9 на 2100 рік, що недостатньо для відтворення населення. Тепер цей показник складає – 2,5.

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Середній вік населення зросте до 42 у 2100 році з теперішніх 31, через зростання очікуваної тривалості життя та зменшення народжуваності.

Африка – єдиний регіон, де населення потужно зростатиме до кінця століття. Населення Північної Америки, Австралії та Нової Зеландії також зростатиме, але повільніше, ніж населення Африки.

В Європі та Південній Америці, населення до 2100 року скоротиться.

Населення Азії зростатиме до 2055 року, а потім почне скорочуватись.

Населення Північної Америки зростатиме в основному за рахунок міграції.

Більше половини зростання населення світу відбуватиметься в п’яти країнах Африки і в Пакистані.

Індія перевершить Китай, як найбільш заселена країна світу у 2027 році.

Такі дні оприлюднив 17 червня Pew Research Center – дослідницький центр, який базується у Вашингтоні. Pew надає інформацію про соціальні проблеми, громадську думу та демографічні тенденції, що формуються у США і світі. Центр також проводить опитування громадської думки, демографічні дослідження, контент-аналіз, інші соціальні дослідження.