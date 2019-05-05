Битва бургерів: людству пропонують відмовитися від м’яса заради довкілля

Людство любить м’ясо – з цим важко сперечатися. Яловичина була невід’ємною частиною харчування у багатьох частинах світу протягом тисячоліть. І ось у 21-му столітті провідні заклади швидкого харчування вирішили, що настав час придушити голод бургером, в якому основний інгредієнт – тобто котлета – не міститиме жодного граму м’яса. Якщо ви вже розхвилювалися, розробники заспокоюють: обіцяють, що котлети такі ж самі на смак і такі ж поживні. Але чому б просто не робити «нормальні» котлети?

Бургер, будь ласка, але без м’яса!

Американська мережа швидкого харчування Burger King додала в меню новий бургер. Щоправда, м’ясо в ньому – рослинного походження. Якщо ви полюбляєте соковиту яловичину і не уявляєте без неї своє життя, не кваптеся з висновками. Смак, споживну цінність та вигляд обіцяють той самий, а у якості «бонусу» – на 15% менше жиру і на 90% менше холестерину.

Не встигли ще в США у повній мірі ознайомитися із таким нововведенням, як понад 160 тисяч осіб підписали онлайн-петицію, щоб те ж саме зробив і McDonalds.

Раніше мережа ресторанів TGI Fridays також почала використовувати в деяких своїх бургерах м’ясо від компанії Beyond Meat. Кажуть, в одній котлеті – 20 грамів протеїну. Але основним джерелом цього протеїну є горох, а для червоного кольору такого м’яса вони використовують звичайний буряк.

І що там в цій котлеті?

Burger King свій новий бургер, який потрапив на шпальти багатьох ЗМІ, приготував не сам. Він співпрацює з компанією з виробництва м’яса без м’яса Impossible Foods.

На офіційному сайті компанія розкриває секрет інгредієнтів свого нового бургера: в основному це соєвий білок, картопляний білок, кокосова олія, соняшникова олія.

Навіщо мені це?

Споживання та попит на червоне м’ясо зростає і, згідно з прогнозами, буде лише зростати. Людство любить м’ясо. Звідки тоді береться необхідність у бургерах із «фейкового м’яса»?

Справа не лише в тому, що деякі люди не хочуть вбивати тварин. Є ще щонайменше дві причини. Перша – здоровіше харчування. Друга, і, здається, ключова – довкілля.

Червоне м’ясо має більший вплив на клімат, ніж будь-яка інша їжа

«Червоне м’ясо має більший вплив на клімат, ніж будь-яка інша їжа. Якщо б світова худоба сформувала б власну державу, вона посіла б третє місце за викидами [парникових газів] на Землі, позаду лише Китаю та США», – йдеться у статті Politico.

Парникові гази, тим часом, сприяють глобальному потеплінню.

«ООН підрахувала, що тваринництво відповідає за 14,5% викидів парникових газів, які потрапляють в атмосферу. А Project Drawdown – група вчених, які займаються розробкою рішень для клімату, ставить цей показник на рівні від 18 до 20%, а деякі дослідження припускають, що навіть ці цифри є занадто низькими. У будь-якому випадку, м’ясо робить значний внесок у кліматичну кризу», – пише автор.

Пасовища та ферми, які використовують для вирощення худоби, часто замінюють ліси, водно-болотні угіддя і луки

Ще одна проблема у тому, що сільське господарство потребує величезних земельних ресурсів. Не лише для випасу худоби, але також вирощування зерна для того, щоб її годувати. «Пасовища та ферми, які використовують для вирощення худоби, часто замінюють ліси, водно-болотні угіддя і луки, що зберігають величезні кількості вуглецю», – зауважують у виданні.

Тож «чисте» м’ясо має скоротити викид газів більш ніж на 60%, запевняють дослідники.

Сама компанія Impossible Foods пояснює свою місію таким чином: «Щоб зберегти м’ясо. Та планету». В компанії кажуть, що багато чарівних моментів у житті людини крутяться навколо м’яса: барбекю на вихідних, нічні походи за фаст фудом або ход-доги на стадіоні. І навряд чи хтось хоче з цими моментами попрощатися. Але виробництво м’яса – руйнівна технологія, вважають розробники. Тож компанія пропонує і м’ясо зберегти, і довкілля.

Щоправда, без критики теж не обійшлося. Виробникам м’яса нові стартапи не подобаються зі зрозумілих причин – у деяких країнах вже закликають до заборони називати рослинний продукт м’ясом на законодавчому рівні.

Але догодити вийшло і не всім веганам. Є також критика, що на сто відсотків веганським таке м’ясо вважати не можна, мовляв, котлети тестують на тваринах. «Impossible Foods випробувала одну з її інгредієнтів бургера – а саме соєвий легемоглобін – на 188 щурах в трьох окремих тестах, вбиваючи їх і розтинаючи їх. Абсолютно жахливі речі! Жоден веган не повинен підходити і на милю до цього продукту лише на цій підставі», – йшлося в статті The Independent.

В компанії пояснюють, що без тестування деяких незамінних складових бургерів, таких як гем, на щурах, вся місія по порятунку довкілля звелася б нанівець.

Поверніть мій м’ясний бургер!

Якщо рослинний бургер не зміг вас переконати, є інша можливість врятувати планету, при цьому смакуючи соковитою яловичиною на недільному барбекю. Насправді, окрім «рослинного» м’яса цілком можна споживати іншу альтернативу – м’ясо лабораторного походження. Його виготовляють зі стовбурових клітин тварин. Різниця лише в тому, що худобу, а точніше те м’ясо вирощували не на природі, а у лабораторіях. Деякі компанії вже не один рік займаються розробкою «пробіркового м’яса». Проблема в тім, що така технологія поки що доволі дорога, однак з часом, як обіцяють, ставатиме дедалі доступнішою.

Найбільшою «загрозою» для виробників традиційного м’яса вважають якраз лабораторне. Стартап Memphis Meats, наприклад, може перетворити біопсійні клітини з корови у готову фрикадельку всього за кілька тижнів, додаючи розчини амінокислот, цукрів та інших поживних речовин, яких справжня корова потребувала б для того, щоб вирости, йдеться у статті Politico.

До 2021 року компанія сподівається вже планує постачати у магазини свої вироби, практично ідентичні традиційному, щоправда без кісток, що також сподобається багатьом споживачам. У стартапі переконують, що таке м’ясо міститиме більшу кількість омега-3 та менше жирів, пише автор.

Традиційним фермерам навряд чи до вподоби такі тенденції, адже сільське господарство – величезна галузь економіки, в якій задіяні мільйони осіб.

Але на думку деяких спостерігачів, враховуючи всі обставини із довкіллям та розвитком джерел альтернативного м’яса, цілком можливо очікувати появи рослинного або ж лабораторного бургера на столах споживачів вже найближчими роками.