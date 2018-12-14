Їжа з повітря та електрики: космічні апетити фінського стартапу

Попит на альтернативні джерела білка стрімко зростає. Кількість населення планети збільшується (очікується, що до 2050 року на Землі житимуть 9 мільярдів), природні ресурси серйозно виснажуються, а їсти хочеться завжди. Тому на сучасні стартапи – які і діло добре зроблять і зароблять трохи грошей – покладають великі надії. Вже відомо про м’ясо без м’яса, молоко без молока, а тепер очікують появу їжі з повітря. Як це робитимуть?

Повітря + електрика = білок

Фінський стартап Solar Foods планує виготовляти їстівний білок;

Основні інгредієнти – повітря та електрика;

Компанія вже отримала фінаснування у два мільйони євро та планує почати виготовлення продукції до 2021 року, повідомляє видання Forbes;

Формула виробництва

Виробництво починається шляхом електролізу води для утворення водню;

Потім поєднують водень з вуглекислим газом з деякими мінералами для живлення мікробів, які утворюють білок. Мікробів піддають термічній обробці для отримання білкового порошку;

Ані тварин, ані рослини в процес не залучають;

Виробництво не залежить ані від погодних умов, ані від земельних чи будь-яких інших ресурсів. Для порівняння: фермерство вимагає величезних ресурсів, а через викиди парникових газів ще й шкодить довкіллю, кажуть вчені;

За проектом стоїть Технічний центр досліджень Фінляндії та Технологічний університет Лаппеенранта.

Навіщо це?

Мета – отримати високоякісний протеїн, створення якого матиме у сотні разів менше впливу на довкілля у порівнянні із альтернативами, які існують на ринку;

У кооперації з Європейським космічним агентством компанія працюватиме над виробництвом їжі для польотів в космос.

Але також вони мають потенціал суттєво вплинути на те, що споживають люди у повсякденному житті, вважає автор статті Forbes.

Високий попит на альтернативний білок

Протеїн – в центрі уваги багатьох стартапів, які мають на меті виробляти протеїни і при цьому не використовувати довкілля та тварин.

Чому? Тому що населення планети зростає (кажуть, досягне 9 мільярдів до 2050 року), а природні ресурси виснажуються.

Наприклад, компанія Perfect Day працює над виготовленням протеїнів без викоритання молочної худоби;

Impossible Food виготовляє м’ясо з рослинних білків, води, кокосової олії та гему (небілковий фрагмент гемоглобіну). Лабораторне ж м’ясо виготовляють з клітин тварин;

Додатковий варіант, який набуває популярності – їстівні комахи. В інтернеті вже сьогодні можна купити, наприклад, крекери з різних цвіркунів. Цим займаються такі компанії як Eat Grub;

Ще один продукт, суттєво багатший на білок, ніж телятина – це спіруліна. Це водорості, які містять більше ніж 60 корисних речовин. Її вже вживають у складі страв, наприклад, в Чаді;

Один грам спіруліни є еквівалентом «25 грамам моркви, 30 грамам риби, 27,5 яблука, 1/4 кілограмам зеленого горошку, половині банану, 150 грамам помідорів, половині полуниці, 300 грамам курятини, 2 капустам, 300 мілілітрам молока або яєць, 150 грамам рису, 20 грамам картоплі, 10 грамам винограду та 1 лимону», – йдеться в статті видання New Times;

Тож доки м’ясо без м’яса вже потрохи починає виходити на ринки, з’являється дедалі більше стартапів, які обіцяють повністю змінити ставлення людей до їжі найближчими роками.