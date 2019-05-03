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03 Травень 2019, Київ 19:07
Новини | Міжнародні

В Амстердамі до 2030 року хочуть заборонити використання автомобілів на бензині і дизелі

Міська влада почне з того, що в 2020 році заборонить машини на дизелі, випущені до 2005 року, і продовжить розширювати список заборонених автомобілів

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Міська влада Амстердама вирішила заборонити використання будь-яких автомобілів і мотоциклів на бензині і дизелі в місті до 2030 року. Таким чином влада хоче боротися із забрудненням довкілля.

Рівень забруднення повітря в Нідерландах є вищим від допустимого в Європі в основному через інтенсивний автомобільний рух в Амстердамі й Роттердамі, повідомляє агентство Reuters.

В Амстердамі хочуть замінити бензинові і дизельні машини екологічними альтернативами, зокрема електротранспортом.

Міська влада почне з того, що в 2020 році заборонить машини на дизелі, випущені до 2005 року, і продовжить розширювати список заборонених автомобілів. Щоб залучити місцевих жителів до використання більш чистих автомобілів, їм виділять паркувальні місця й субсидії.

Аналогічне рішення в 2017 році ухвалила влада Парижа. Сама Франція також до 2040 року планує перейти на екологічно чисті автомобілі. Але спочатку такий перехід необхідно реалізувати у великих містах, які сьогодні є найбільш забрудненими.

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