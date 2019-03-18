Планетою шириться акція з прибирання сміття the #TrashTag Challenge

У соціальних мережах стартувала акція із прибирання сміття. Її суть полягає у тому, щоб очистити забруднену ділянку і викласти в інтернет фотографії місцини до її прибирання і після.

Люди по усіх континентах прибирають сміття і виставляють світлини у соціальних мережах, демонструючи скільки мотлоху вони зібрали та як змінився вигляд місця, на якому вони працювали.

Лише в Instagram під хештегом #trashtag​ понад 37,5 тисяч дописів. І кількість їх зроcтає.

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Відома в Україні акторка Римма Зюбіна разом із друзями і сусідами за три години 17 березня назбирали понад 30 мішків сміття, очистивши ділянку на схилі Протасового Яру у Києві.

«Все болить, мозолі, порізані руки, а ми щасливі», – написала Римма Зюбіна на своїй сторінці у мережі Facebook і запостила світлини, на яких видно скільки сміття довелося прибрати і як виглядала місцевість до прибирання та після нього.

Сміття, яке щодня виробляє людство, перетворилося на глобальну проблему, яка загрожує усьому живому на планеті Земля, зокрема, і самим людям. За даними Світового банку, щодня люди виробляють понад 2 мільярди тонн сміття – приблизно по 800 грамів на одного землянина, а через три десятиліття кількість продукованого сміття може зрости до 3,5 мільярда тонн.

Учені кажуть, що пластик заполонив усю планету, і навіть у Швейцарії, яка переробляє 100% пластикового сміття, мікрочастинки пластику знаходять на схилах Альп і у ґрунті.

«Що ж тоді казати про інші країни світу?!», – ставлять риторичне запитання науковці.

​Організація об’єднаних націй неодноразово закликала жителів узбереж морів, зокрема, Середземного, чистити від сміття пляжі, оскільки змитий у моря пластик загрожує екології всєї планети.

Експерти ООН застерігають, що пластик і поліетилен, зокрема, поліетиленові торбинки, можуть залишатися в морі до 150 років, завдаючи непоправної шкоди морським жителям.

Попри це, питання заборони виробництва пластику досі залишається відкритим.

Забруднена вода, ґрунти і повітря щодня погіршують загальні показники здоров’я людства. Найбільше потерпають діти.

Щоб зменшити шкоду – сміття треба сортувати і переробляти.