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18 Березень 2019, Київ 21:49
Суспільство

Планетою шириться акція з прибирання сміття the #TrashTag Challenge

Акторка Римма Зюбіна збирає сміття

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У соціальних мережах стартувала акція із прибирання сміття. Її суть полягає у тому, щоб очистити забруднену ділянку і викласти в інтернет фотографії місцини до її прибирання і після.

Люди по усіх континентах прибирають сміття і виставляють світлини у соціальних мережах, демонструючи скільки мотлоху вони зібрали та як змінився вигляд місця, на якому вони працювали.

Лише в Instagram під хештегом #trashtag​ понад 37,5 тисяч дописів. І кількість їх зроcтає.

Кількість постів із тегом #trashtag зростає
Кількість постів із тегом #trashtag зростає

Відома в Україні акторка Римма Зюбіна разом із друзями і сусідами за три години 17 березня назбирали понад 30 мішків сміття, очистивши ділянку на схилі Протасового Яру у Києві.

«Все болить, мозолі, порізані руки, а ми щасливі», – написала Римма Зюбіна на своїй сторінці у мережі Facebook і запостила світлини, на яких видно скільки сміття довелося прибрати і як виглядала місцевість до прибирання та після нього.

Сміття, яке щодня виробляє людство, перетворилося на глобальну проблему, яка загрожує усьому живому на планеті Земля, зокрема, і самим людям. За даними Світового банку, щодня люди виробляють понад 2 мільярди тонн сміття – приблизно по 800 грамів на одного землянина, а через три десятиліття кількість продукованого сміття може зрости до 3,5 мільярда тонн.

Учені кажуть, що пластик заполонив усю планету, і навіть у Швейцарії, яка переробляє 100% пластикового сміття, мікрочастинки пластику знаходять на схилах Альп і у ґрунті.

«Що ж тоді казати про інші країни світу?!», – ставлять риторичне запитання науковці.

​Організація об’єднаних націй неодноразово закликала жителів узбереж морів, зокрема, Середземного, чистити від сміття пляжі, оскільки змитий у моря пластик загрожує екології всєї планети.

Експерти ООН застерігають, що пластик і поліетилен, зокрема, поліетиленові торбинки, можуть залишатися в морі до 150 років, завдаючи непоправної шкоди морським жителям.

Попри це, питання заборони виробництва пластику досі залишається відкритим.

Забруднена вода, ґрунти і повітря щодня погіршують загальні показники здоров’я людства. Найбільше потерпають діти.

Щоб зменшити шкоду – сміття треба сортувати і переробляти.

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    Ірина Штогрін

    Редактор інформаційних програм Радіо Свобода з жовтня 2007 року. Редактор спецпроектів «Із архівів КДБ», «Сандармох», «Донецький аеропорт», «Українська Гельсінська група», «Голодомор», «Ті, хто знає» та інших. Ведуча та редактор телевізійного проекту «Ми разом». Автор ідеї та укладач документальної книги «АД 242». Автор ідеї, режисер та продюсер документального фільму «СІЧ». Працювала коментатором редакції культура Всесвітньої служби Радіо Україна Національної телерадіокомпанії, головним редактором служби новин радіостанції «Наше радіо», редактором проекту Міжнародної організації з міграції щодо протидії торгівлі людьми. Закінчила філософський факультет Ростовського університету. Пройшла бімедіальний курс з теле- та радіожурналістики Інтерньюз-Україна та кілька навчальних курсів «IREX ПроМедіа». 

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