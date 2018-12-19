ЄС дає «зелене світло» припиненню «пластикового забруднення»

Брюссель – Ватні вушні палички, пакети, соломки для напоїв, одноразові пластикові тарілки та інше столове приладдя – все це незабаром зникне на теренах Європейського союзу. Представники країн-членів співдружності та Європарламент у середу 19 грудня дійшли згоди щодо повної заборони вже через кілька років одноразових пластикових виробів на території ЄС.

Докладаючи зусиль для зменшення забруднення довкілля пластиковими виробами, ЄС впроваджує нові жорсткі обмеження на певні одноразові вироби з пластмаси, повідомили у середу зранку представники австрійського головування в Раді ЄС, яке добігає кінця 31 грудня.

У травні минулого року Європейська комісія запропонувала впровадити у 2021 році заборону на десяток одноразових продуктів з пластику – ватні палички, тарілки, столове начиння, соломки, палички для повітряних кульок турнікети та інше. Всіма цими продуктами, якими забруднюється навколишнє середовище, європейці незабаром припинять користування, натомість їм вже існують альтернативні рішення з матеріалів, які швидко розкладаються природнім способом.

Як пояснюють експерти, поруч із риболовним приладдям із синтетичних матеріалів, які також планують заборонити, 70 відсотків відходів, що накопичуються на пляжах ЄС складає саме одноразовий пластик.

Таким чином, низка одноразових пластикових виробів, яким легко знайти заміну, буде заборонена вже до 2021 року. Водночас, до 2025 року країни європейського блоку будуть змушені налагодити переробку 90 відсотків пластикових пляшок, причому, фінансування на це надаватимуть компанії-виробники напоїв.

Шкода на 22 мільярди евро

За рекордно короткі терміни Європейський парламент та Рада ЄС спромоглися узгодити законодавство щодо пластикових виробів. Попередня домовленість ще має отримати «зелене світло» на пленарному засіданні Європарламенту й підтримку з боку кожної з європейських столиць.

«Громадяни очікували від Євросоюзу тільки одного – ухвалення амбіційної директиви проти одноразового пластику, який душить моря й океани. Ми досягли домовленості нині в 6:30 ранку. Це дозволить скоротити витрати на подолання екологічної шкоди сумою 22 мільярди євро. Саме стільки коштуватиме Євросоюзові пластикове забруднення до 2030 року», – заявила євродепутат від Бельгії Фредеріка Ріс, яка очолювала команду переговорників від Європарламенту.

Антипластикову угоду ще мають підтримати постійні представники країн-членів ЄС у Брюсселі, після чого директива надійде на затвердження до Європарламенту, а потім повернеться для остаточного ухвалення Радою ЄС.