У Львові обмежують використання поліетиленових пакетів у  крамницях

Великі торгівельні мережі, окрім поліетиленових пакетів, мусять пропонувати покупцям альтернативне пакування з паперу чи тару багаторазового використання – таке рішення ухвалив виконавчий комітет Львівської міської ради на засіданні 9 листопада.

Попередньо міські чиновники спілкувались із власниками маркетів про свій намір відмовитись у майбутньому від полетиленових торбин. За даними львівської влади, у місті десятки фірм пропонують альтернативне багаторазове пакування для товарів, а також екологічні паперові вироби.

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«Це світова практика – відмовлятись від поліетиленових пакетів. І вже сьогодні у супермаркетах поруч із ними є багаторазові торбини чи паперові. Тому вибір за клієнтом. Ми пропонуємо поетапний перехід і відмову від поліетиленових пакетів. У першу чергу, зараз пропонуватимуть лояльно покупцям обирати, у що запакувати товар. Це для того, щоб розвивати культуру», – каже заступник міського голови Львова Андрій Москаленко.

Міські інституції розпочинають просвітницьку кампанію серед мешканців. На сьогодні зі 100% відходів у Львові близько 13% становить пластик, а найбільше – поліетиленова упаковка. Час розкладання пластику у довкіллі – 400-450 років.

Представники громадських і комунальних організацій Львова (серед них – комунальне підприємство «Зелене місто») схвально коментують ініціативу міста у майбутньому повністю відмовитись від поліетиленових торбинок.

Вони сподіваються, що супермаркети і магазини змінять свої стандарти обслуговування та через програми лояльності заохочуватимуть свої клієнтів користуватись своїми торбинками.

6 листопада стало відомо, що селищна рада Славської громади на Львівщині закликала місцеве населення відмовитись від поліетилену і перейти на більш еко-дружню тару.

За даними екологів, у 2012 році кількість пластикового сміття у Світовому океані становила приблизно 165 мільйонів тонн. У 2014 році на поверхні океану лежало 268 940 тонн пластику.

За даними ООН, щорічно населення Землі використовує до п’яти трильйонів пластикових пакетів.

Понад 40 країн світу заборонили частково чи повністю або запровадили податок на використання пластикових пакетів.

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