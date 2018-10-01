У Грузії заборонили одноразові пластикові пакети

У Грузії з 1 жовтня набула чинності заборона використання тонких одноразових поліетиленових пакетів, повідомляє Радіо Тавісуплеба – грузинська служба Радіо Свобода.

Розпорядження уряду про це підписали 14 вересня.

А з квітня 2019 року будуть заборонені всі поліетиленові пакети. Дозволені будуть тільки біодеградовані – тобто зроблені з матеріалів, що розкладаються у природі.

На всіх пакетах у Грузії надалі має бути інформація з підтвердженням, що вони розкладаються, складом та назвою виробника.

Порушення нових правил каратиметься штрафом у розмірі 500 ларі (нині це понад 5400 гривень) за перший випадок та 1000 ларі (понад 10 тисяч 800 гривень), якщо порушення фіксується не вперше.

У Мережі природоохоронних організацій Кавказу розповіли, що звичайний пластиковий пакет розкладається у природі приблизно за 450 років.

За даними екологів, у 2012 році кількість пластикового сміття у Світовому океані становила приблизно 165 мільйонів тонн. У 2014 році на поверхні океану лежало 268 940 тонн пластику. Загальна кількість окремих частин відходів з пластмаси становить понад п’ять трильйонів.