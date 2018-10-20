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20 Жовтень 2018, Київ 21:45
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«Не можна гадити під себе». В Запорожжі дайвери чистили Дніпро – відео

«Не можна гадити під себе». В Запорожжі дайвери чистили Дніпро – відео
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Дайвери та рибалки провели підводний суботник на центральному пляжі Запоріжжя – прибирали дніпровське дно уздовж півкілометрового відрізку пляжу. Захід на волонтерських засадах щорічно проводять представники обласної Федерації підводного полювання, дайвінгу та рибальства. Цьогоріч назбирали близько півтора куби сміття. Серед знайденого дайверами – автомобільні колеса та шини, мобільні телефони, металеві бочки, численні скляні бокали і пляшки та навіть візок з супермаркету. Організатори кажуть, що намагаються таким чином наочно продемонструвати запорожцям, що опиняється у воді внаслідок їх дій, та привчити городян не викидати сміття у Дніпро.

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