Біля Тернопільського озера смертельно отруїлися близько сотні птахів

Близько сотні птахів знайшли мертвими біля Тернопільського озера, розташованого поруч із селом Біла. Інформацію підтверджує речник Головного управління Держпродспоживслужби у Тернопільській області Наталія Гресько.

«За результатами розтину стало відомо, що птахи отруїлися. Це найбільше схоже на отруєння щурячою отрутою, але проводяться додаткові дослідження. Також направили матеріал на дослідження на пташиний грип», – розповіла у коментарі Радіо Свобода Наталія Гресько.

За її словами, результати додаткових досліджень будуть відомі 7 листопада.

Голова громадської організації «Протидія корупції та моніторинг екології «Скеля»» Андрій Об’єщик також повідомив, що поодинокі випадки смерті птахів біля озера почали траплятися близько двох тижнів тому, однак така масова загибель сталася вперше.

«Це мартини сріблясті, перелітні птахи, які зазвичай біля нашого озера не живуть. Можемо визначити, що птахи – молоді, лише цього року почали літати, тому причину смерті від старості не розглядали», – каже Об’єщик.

За словами еколога, ці птахи харчуються рибою та мишами, а щурячу отруту могли знайти на полях, де аграрії залишають отруєне зерно для знищення шкідників.

Як повідомляють в головному управління Держспоживслужби у Тернопільській області, зараз ситуація перебуває на контролі у першого заступника начальника установи Володимира Богоноса.