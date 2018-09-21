Росія понизила статус п'яти кримських заповідників. Що з ними буде?

П'ять кримських заповідників перейшли в підпорядкування Мінприроди Росії: «Казантипський», «Карадазький», «Опуцький», «Ялтинський гірсько-лісовий» заповідники та «Лебедині острови». До анексії півострова вони теж мали статус державних. До них до 2014 року також належав «Кримський природний заповідник». Тепер його статус знижений до національного парку, й екологам це не подобається.

Міністерство природних ресурсів Росії оголосило про передачу заповідників Криму в федеральне підпорядкування 19 вересня. На сайті відомства з'явилося повідомлення про те, що відповідну постанову підписав голова російського уряду Дмитро Медведєв.

Статус особливо охоронюваних територій федерального значення отримали п'ять державних природних заповідників загальною площею близько 30 тисяч гектарів. Згідно з рішенням уряду Росії, були також створені національний парк «Кримський» та два державних природних заказники: «Каркінітський» та «Мале філофорне поле». Вони теж перейшли в федеральне підпорядкування.

У підвішеному стані

До 2014 року на території Криму існувало шість заповідників, які, за рішенням української влади, мали статус державних. Йдеться про «Кримський», «Казантипський», «Опуцький», «Ялтинський гірничо-лісовий», «Карадазький» заповідники та «Мис Мартьян». До того ж, на півострові були розташовані сімнадцять заказників і один національний парк, які також підпорядковувалися державі, а не місцевій владі.

Після анексії Криму Росією питання про статус охоронюваних природних територій зависло в повітрі. 26 березня 2014 року підконтрольний Кремлю парламент Криму ухвалив рішення про їхню «націоналізацію». Згідно із законодавством Росії, заповідники та національні парки можуть мати тільки федеральне підпорядкування. Регіональна та місцева влада мають право розпоряджатися тільки територіями, які мають нижчий статус, наприклад, природними парками та ботанічними садами.

За російським законодавством, відмінністю заповідників є те, що їхня територія не підлягає зонуванню, відчуженню, у них заборонена економічна та будь-яка інша діяльність, окрім природоохоронної. А в регіональних природних парках місцева влада може встановлювати «рекреаційні, агрогосподарські та інші функціональні зони».

2014 року, після «націоналізації» кримських заповідників, місцеві екологічні та природоохоронні організації наполягали на тому, щоб ці території отримали статус державних, але фактична влада Криму виступила проти їхньої передачі. За інформацією газети «Комерсант», глава Криму Сергій Аксенов (Аксьонов) 6 червня 2014 року надіслав до Мінприроди Росії листа, в якому написав, що «природні території є «візитними картками Криму, гордістю й улюбленими місцями жителів півострова», тому мають залишатися в підпорядкуванні регіональної влади.

Через два місяці кримський спікер Володимир Константинов зробив заяву, яка зовсім викликала шок у екологів. На засіданні Радміну він сказав, що Казантипський та Опуцький заповідники треба ліквідувати, тому що жителям Ленінського району ніде випасати худобу.

«Створені вони були з незрозумілою метою. Там є якісь штатні розписи, хтось там полює, хтось щось охороняє, а люди втратили традиційні місця для випасу худоби», ‒ заявив Константинов.

Однак серйозно ніхто до його слів не поставився. На базі Опуцького, Казантипського, Карадазького та Ялтинського заповідників були створені державні бюджетні установи (ДБУ), які отримали заповідні території в управління. Виняток склав «Кримський природний заповідник». У червні 2014 року Рада міністрів передала його федеральній установі «Комплекс Крим», яка, у свою чергу, знаходиться в підпорядкуванні Управління справами президента Росії. Не було створено окремого підприємства й на базі заповідника «Мис Мартьян», його передали у відання Нікітського ботанічного саду.

Охоронний статус не для всіх

2014 року території кримських заповідників були закріплені за різними установами, але в російському правовому полі в них не було ніякого охоронного статусу. 2015 року Сергій Аксенов усе-таки вирішив передати в федеральне підпорядкування шість заповідників і національний парк «Тарханкутський» (до 2014 року мав назву «Чарівна гавань»).

Процес присвоєння об'єктам федерального статусу в результаті затягнувся на три роки й досі не завершений. Згідно з нещодавнім рішенням уряду Росії, з шести кримських заповідників, які до анексії мали статус національних, федеральний статус отримали тільки чотири: «Казантипський», «Карадазький», «Опуцький» і «Ялтинський гірсько-лісовий». «Кримський природний заповідник» став федеральним національним парком. Але при цьому з його складу була виведена група островів у Кіркінітській затоці («Лебедині острови»), якій було присвоєно статус заповідника.

Також зі складу «Кримського природного заповідника» був виведений Каркінітський орнітологічний заказник водно-болотних угідь, тепер це заказник федерального значення. Такий же статус присвоєний «Малому філофорному полю», розташованому в акваторії Чорного моря на території Красноперекопського та Роздольненського районів.

Заступник голови кримської асоціації «Екологія та світ» Артем Артов розкритикував рішення про перетворення «Кримського природного заповідника» в національний парк.

Частина «Кримського природного заповідника» потрапить у господарську та рекреаційну зону, й цінні гірничо-лісові території можуть бути скорочені

«Статус національного парку, згідно з законом, передбачає рекреаційну діяльність, господарську діяльність. Там можуть бути населені пункти, дороги. Тут загроза дуже проста. Частина «Кримського природного заповідника» потрапить у господарську та рекреаційну зону, й цінні гірничо-лісові території можуть бути скорочені», ‒ сказав Артов кореспонденту Крим.Реалії.

У той же час, за словами еколога, у рішенні про створення Кримського нацпарку є свої плюси, оскільки до цього він узагалі не мав ніякого охоронного статусу в російському правовому полі.

З мінусів постанови уряду Росії Артов наголосив на тому, що в ній немає ні слова про «Мис Мартьян». До 2014 року його територія була заповідною, а тепер її статус знижений до природного парку регіонального підпорядкування. У такому ж ранзі залишився національний парк «Тарханкутський», який в Україні був національним парком державного значення.

«Сьогодні там природний парк, він зонований. Проте тривають спроби туди засунути різні інвестиційні проекти: сільськогосподарські, рекреаційні. Влада не дуже позитивно ставиться до існування цього проекту. Дуже важко його створювали в Україні й зараз продовжуються спроби його обкраяти, обкусати, залізти тощо», ‒ наголосив представник асоціації «Екологія та світ».

Але при цьому загалом Андрій Артов називає позитивним рішення уряду Росії. За його словами, тепер кримські заповідники, хай і не всі, отримали юридичний статус і визнані російським законодавством особливо охоронюваними природними територіями.