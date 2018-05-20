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20 Травень 2018, Київ 19:11
Новини | Суспільство

Щорічно світ використовує до 5 трильйонів пластикових пакетів – ООН

Щорічно населення Землі використовує до п’яти трильйонів пластикових пакетів, повідомили в Організації Об’єднаних Націй.

В ООН зазначили, що кожної хвилини люди використовують близько 10 мільйонів таких пакетів.

Крім того, в організації розповіли, що пакети знаходили на вершині гори Еверест, полярних льодах і в найглибших місцях океану.

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Понад 40 країн світу заборонили частково чи повністю або запровадили податок на використання пластикових пакетів.

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