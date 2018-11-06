У Славську заборонили використовувати поліетилен

У туристичному селищі Славське на Львівщині заборонили використовувати поліетилен. Як повідомляє Міністерство екології та природних ресурсів України, таке рішення ухвалили депутати місцевої територіальної громади.

«Норму будуть запроваджувати поступово, пропонуючи покупцям альтернативні варіанти: біологічні полімерні, паперові пакети чи тканинні багаторазові торби», – повідомили у міністерстві.

Очікується, що в селі проведуть інформаційну кампанію і будуть роз’яснювати місцевим жителям, зокрема дітям, про шкоду від забруднення довкілля і користь від переходу на екологічно чисті матеріали.

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За даними екологів, у 2012 році кількість пластикового сміття у Світовому океані становила приблизно 165 мільйонів тонн. У 2014 році на поверхні океану лежало 268 940 тонн пластику.

За даними ООН, щорічно населення Землі використовує до п’яти трильйонів пластикових пакетів.

Понад 40 країн світу заборонили частково чи повністю або запровадили податок на використання пластикових пакетів.