Європарламент пропонує заборонити одноразову пластикову продукцію в ЄС до 2021 року

Європарламент 24 жовтня підтримав запровадження в ЄС заборони на використання одноразових виробів із пластику до 2021 року: тонких пластикових пакетів, соломинок для пиття, ватних паличок, а також пластикових столових приладів і тарілок.

За запровадження заборони проголосував 571 євродепутат, проти – 53, 34 депутати утрималися.

Тепер Європарламент почне переговори з країнами-членами ЄС і їхніми урядами і спробує пояснити їм необхідність ухвалення заборони на місцевому рівні.

Ініціатори заборони пояснюють її необхідність забрудненням морських вод в ЄС. За даними Єврокомісії, пластикова продукція одноразового користування становить половину всього сміття, яке знаходять на європейських пляжах. На пластик, на думку європейських законодавців, також доводиться 70% всього сміття в Світовому океані.

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За даними екологів, у 2012 році кількість пластикового сміття у Світовому океані становила приблизно 165 мільйонів тонн. У 2014 році на поверхні океану лежало 268 940 тонн пластику. Загальна кількість окремих частин відходів з пластмаси становить понад п’ять трильйонів.

В американському штаті Каліфорнія заборона на пластикові соломинки для пиття вступить у силу вже 2019 року. Відповідно до закону, в ресторані забороняється подавати напої з соломинкою, тільки якщо клієнт сам її не попросить. Аналогічна заборона на пластикові соломинки зараз обговорюється у Великій Британії, але її поки що не ухвалили на рівні закону.